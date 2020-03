Los médicos denuncian esperas de hasta cinco días para las pruebas del coronavirus

España está colapsada por el coronavirus y los servicios sanitarios viven al límite. Están exhaustos. Se necesitan 25.000 sanitarios más para hacer frente a la crisis de salud pública que se vive en nuestro país. Cada vez hay más infectados (375 solo en Madrid) y, sin embargo, médicos sospechosos de padecer la enfermedad tienen que esperar en su casa hasta cinco días para que se les hagan los test de diagnóstico, denuncian desde Atención Primaria en Madrid. Exigen que sean los primeros en realizarse las pruebas. "Nosotros no podemos caer", claman.

Los sanitarios se muestran extremadamente preocupados, según ha podido saber Vozpópuli. “Esto es muy serio. No hay el nivel de seriedad en la población en cuanto a tomarse las recomendaciones. Se pide a la gente que no vaya a los centros de salud o hospitales”, afirma Alicia Martín López, presidenta del sector de Atención Primaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS). Advierten de que están al límite. Exhaustos y con máxima tensión. Les faltan medios humanos y equipos para protegerse.

Máxima tensión

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que ha pedido la contratación urgente de 25.000 profesionales sanitarios en toda España. En Madrid, los servicios sanitarios están completamente desbordados, aseguran. Hacen falta 3.000 sanitarios más. Además, todos los sindicatos del sector denuncian que no tienen equipos de protección (mascarillas, guantes, batas...) en centros de salud u hospitales y que, incluso, están faltando respiradores.

Las enfermeras están preocupadas "ante los inquietantes testimonios" de profesionales que se enfrentan al coronavirus en hospitales, Atención Primaria o residencias, sin equipos de protección

La Mesa de la Profesión Enfermera -formada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE- se ha sumado a las quejas "ante las inquietantes noticias y testimonios" que reflejan que muchos de los profesionales que se enfrentan a la epidemia en hospitales, centros de Atención Primaria o residencias de mayores, ejercen su trabajo sin contar con los equipos de protección y medios necesarios para garantizar plenamente su seguridad y la de la población a la que atienden.

Oncólogos infectados

Los contagios de sanitarios se suman. En Madrid, se contabilizan 375. Vozpópuli ha tenido hoy mismo conocimiento de que en Oncología del Madrileño Hospital Gregorio Marañón, hay varios profesionales infectados.

"Cada vez son más compañeros enfermos o en aislamiento", advierten desde AMYTS. Y lanza una queja: "No podemos tener a estos profesionales pendientes de pruebas. Si hay que priorizar test tendrá que ser para los médicos, para que puedan seguir atendiendo a los pacientes".

"No podemos tener a médicos metidos en casa durante cinco días esperando a que les hagan un test diagnóstico para saber si son positivos y poder seguir trabajando", dicen desde AMYTS

Alicia Martín no entiende que "se hagan a otro tipo de población o que se meta la política de por medio. Hay que priorizar a los sanitarios. No podemos tener a médicos metidos en casa durante cinco días esperando que les hagan un test diagnóstico para poder seguir trabajando si es que no son positivos, mientras que se hacen otras pruebas que pueden no ser tan necesarias". Llevan días pidiendo las cifras oficiales de compañeros contagiados. Por ahora sin respuesta.

Consultas sin cancelar

En Atención Primaria, señala Martín, por ahora no se están cancelando las consultas. Lo ha podido comprobar Vozpópuli esta misma mañana en un centro de salud de Madrid donde, pese al colapso, mantenían las citas para procedimientos no urgentes, incluso para el día siguiente.

Tampoco le consta a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). De momento, señalan, no tienen constancia. Están a la espera de los acontecimientos, apuntan. Eso sí, los médicos admiten que tienen instrucciones de retrasar todo aquello que no sea prioritario, ya sean consultas, pruebas diagnósticas, cirugías menores o ingresos programados.

Enfermeros de colegios

También en Madrid, Sanidad de CCOO aporta datos sobre su última reunión con la dirección de Recursos Humanos del Servicio madrileño de Salud (SERMAS). El plan de contingencia del coronavirus previsto por la Comunidad contempla la creación de cuatro grupos de trabajo: UCIS, Urgencias, Hospitalización y Laboratorios.

Asimismo, la renovación de 770 contratos de la gripe estacional, a los que se suman 951 profesionales de refuerzo. Además, de los 371 enfermeros que prestan servicios en los colegios, 121 se irán de forma temporal a los centros de salud.

Estado de alarma

CSIF pide que se declare el estado de alarma como se hizo en 2010 con la crisis de los controladores aéreos. Además, considera que es fundamental que los hospitales privados se pongan al servicio de las necesidades de la sanidad pública. El escenario está cambiando por horas y se necesitan refuerzos, indican.

Desde la patronal insisten en su disponibilidad para arrimar el hombro. LaAlianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a más del 80% de los centros, ha detallado que hasta ahora se han registrado un total de 30 positivos y 150 negativos en un total de 50 de centros en toda España. Extrapolando este dato estarían atendiendo a más de 200 casos positivos, de los que 120 ingresos se han producido en Madrid.

Que la privada se sume

En Madrid faltan médicos, dicen desde AMYTS. Hay 4.000, pero muchas plazas están sin cubrir. Algo que ya venía sucediendo desde hace tiempo. Mucho antes del coronavirus. De manera, que el refuerzo, es complicado. "No hay médicos", insisten desde el sindicato. Se pueden contratar más enfermeras o auxiliares, pero no facultativos porque no los hay disponibles.

¿Sería factible que los médicos de la sanidad privada acudieran a los centros públicos a ayudar a sus compañeros?. “En ese escenario ya estamos", señala Alicia Martín

En ese escenario, ¿sería factible que los médicos de la sanidad privada acudieran a los centros públicos a ayudar a sus compañeros?. “En ese escenario ya estamos. Es Salud Pública la que coordina recursos públicos y privados de todo el territorio nacional. Va a hacer falta todo. Nosotros no podemos caer. Vamos a hacer falta todos para sacar esta situación adelante”, señalan desde AMYTS.