¿Cuánto cuestan realmente las pruebas para diagnosticar el coronavirus?

A medida que avanza el brote de coronavirus en España, las pruebas para diagnosticar el Covid-19 se han convertido en uno de los bienes más demandados tanto por los profesionales sanitarios como por la población, alarmada ante el crecimiento de casos registrados en nuestro país.

Según fuentes médicas consultadas por Vozpópuli, en la sanidad pública el coste de realizar estas pruebas ronda entre los 50 y los 100 euros. Esto implica no sólo el material necesario en sí -es decir, el kit de diagnóstico- sino también el servicio del profesional sanitario, entre otras cosas.

La prueba en sí consiste en un frotis de garganta: se coge una muestra con una torunda de algodón, una especie de bastoncillo pero más largo. Esa muestra luego se pasa a analizar en un laboratorio, un proceso que suele tardar unas cinco horas en arrojar los resultados. Esos resultados, una vez obtenidos, se envían al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda y tras unas 24 horas, son confirmados de manera definitiva.

Lo que se estudia en concreto es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), una técnica que estudia los pequeños fragmentos de ADN presentes en la muestra para intentar identificar rastros de virus microscópicos, o en este caso, del SARS-CoV-2.

Pruebas a 165 euros por Internet

Si uno opta por comprarse la prueba a título individual, ya hay incluso laboratorios que las venden por Internet, como es el caso de la empresa de análisis clínicos Echevarne, que vende pruebas para detectar coronavirus por 165 euros. No obstante, si usted da positivo con una de estas pruebas 'do it yourself' no descarte que tenga que someterse a otra en un centro sanitario, tal y como marca el protocolo.

Si se prefiere seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios, la mayor parte de las pruebas diagnósticas que detectan el Covid-19 que se comercializan cuestan entre 20 y 40 euros por paciente. De hecho, según comunicó este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hasta la fecha se han realizado unas 17.500 pruebas para confirmar casos de coronavirus. Si se multiplican por el coste estimado, implica un gasto sanitario -aproximado- de 1,7 millones de euros para las arcas públicas.

No obstante, es importante tener en cuenta que el número de pruebas realizadas sigue estando muy por debajo de países vecinos, como Italia, o incluso Reino Unido, que ha realizado más de 25.000 pruebas y cuenta con un número mucho menor de contagiados.

Coste indefinido en la privada

Una de las mayores polémicas que rodea al coste de estas pruebas, no obstante, se refiere a lo que están cobrando algunos hospitales privados por realizar dichas pruebas.

Hace unos días, se hizo viral la historia de un ciudadano norteamericano que tras acudir a su centro médico porque presentaba síntomas y había estado en China, tuvo que pagar la friolera de unos 3.000 dólares para hacerse unas pruebas que dieron negativo. Es importante apuntar que la elevada factura no sólo reflejaba el coste de las pruebas PCR, sino de la consulta y el resto de test que le hicieron. Gastos que en nuestro sistema sanitario público no se reflejan.

No obstante, es la misma pauta que se ha comenzado a seguir en algunos hospitales privados de la Comunidad de Madrid, donde cada vez más personas están empezando a acudir ante el colapso de los teléfonos de atención médica y la falta de personal en los hospitales públicos, desbordados ante el aumento de casos.

Entre 300 y 800 euros

Según adelantó Vozpópuli, en la clínica Ruber Internacional, uno de los hospitales privados de mayor prestigio de Madrid y perteneciente al grupo Quirón, se ha llegado a cobrar 810 euros por atender a un paciente sospechoso de padecer coronavirus. El joven acudió al centro sanitario tras encontrarse mal en su casa, con fiebre superior a 38 grados y tos.

Una cantidad que desciende a los 300 euros en el caso de HM hospitales, siempre y cuando, aclaran, sea con personal asintomático y a solicitud de una empresa. Precisamente este miércoles la Cadena Ser adelantaba que en uno de los centros del grupo sanitario HM hacen el test de diagnóstico del coronavirus si se accede al hospital por Urgencias, donde obligan a abonar esa cantidad.

Desde HM Hospitales aclaran a Vozpópuli que cuando un paciente, con seguro médico, va a uno de sus hospitales con uno solo de los síntomas, o ha estado en una zona de riesgo o en contacto con una persona que ha dado positivo, se le hace la prueba y no se le cobra. Esa muestra, agregan, se envía a Salud Pública y se siguen los protocolos habituales de detección marcados por la Comunidad de Madrid.

Los 300 euros, matizan, solo se facturan en el caso de que se solicite la prueba por parte de una empresa y con personas asintomáticas. HM insiste en que solo ofrece la PCR Covid 19 (prueba diagnóstica del coronavirus) "a empresas colaboradoras con personal asintomático y a solicitud de la empresa, bajo control de un médico de HM Hospitales y del equipo médico de la empresa solicitante".