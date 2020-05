Los farmacéuticos critican la venta de mascarillas en supermercados: no ofrecen suficiente protección

Las mascarillas abren una nueva polémica en la crisis del coronavirus. Esta vez, a costa del anuncio de varias cadenas de supermercados, como Carrefour, Lidl o Día, de que comenzarán a venderlas en sus establecimientos. Se trata de las higiénicas, las de menor protección y más baratas. Por 0,60 euros por unidad estarán al alcance de cualquiera. A los farmacéuticos, que venden las quirúrgicas, cuyo precio está regulado por el Gobierno a 0,96 euros, no les gusta la idea. Primero, dicen que las de los supermercados no protegen lo suficiente, que no existe control y que no se informa a los clientes sobre cómo usarlas.

Junto a los geles hidroalcohólicos o los guantes, las mascarillas han sido los productos sanitarios más demandados en la epidemia de la covid-19. Primero, para quienes trabajaban en centros sanitarios o residencias. El Gobierno y las comunidades autónomas se afanaron por conseguir este producto en los mercados internacionales para proteger a los sanitarios.

Con poca fortuna en varios casos, tras compras de millares de unidades defectuosas, por parte del Ejecutivo y, también, de las comunidades autónomas. Mascarillas que, lo más grave, llegaron a ser usadas por los sanitarios, aumentando nuevamente el número de contagios.

Mascarillas para todos

El Ministerio de Sanidad lleva semanas aconsejando que, sobre todo de cara a un futuro desconfinamiento, que la población utilice mascarillas, sobre todo cuando no se pueda cumplir la distancia social. En lo peor de la crisis sanitaria, y pese al estado de alerta, su precio se había disparado.

Desde comienzos de marzo, el Consejo General de Colegios Farmacéuticosreivindicaba que el Gobierno interviniera los precios de productos sanitarios a lo largo de toda la cadena: desde el origen hasta su venta al público para frenar la especulación.

El pasado 21 de abril el Gobierno dio un paso adelante. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) fijó el precio máximo de geles ysoluciones hidroalcohólicas y de mascarillas para evitar abusos en los precios. Las mascarillas, en concreto las quirúrgicas desechables, pasarían a costar 0,96 euros cuando, ese mismo producto, llegó a comprarse a casi 3 en algunas farmacias.

Suprimir el IVA de las mascarillas

La medida que no acabó de convencer a los farmacéuticos. Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) señalaba a este diario que le parecía "adecuado que se intente evitar la especulación, pero antes de fijar un precio final de venta, habría que haber suprimido el IVA en este tipo de productos (solo se ha tomado esa medida para los hospitales) y, si acaso, exigir dispensarlas a margen 0, que es lo que estaba haciendo la mayoría de la profesión".

Pero, además, cuando fijó el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas (o médicas, como también se conocen) elMinisterio acordó posponer el establecimiento el tope de precio de las mascarillas higiénicas, las que ahora se venden en los supermercados y que, por cierto, no se consideran productos sanitarios. Son las que Sanidad recomienda para la población general sana.

La razón por la que la regulación de su precio se pospuso es porque las mascarillas higiénicas pueden ser de dos tipos: no reutilizables (de usar y tirar) o reutilizables, es decir, que se fabrican con materiales específicos y pueden usarse más de una vez, cuando hayan sido lavadas y desinfectadas. Antes de fijar un precio máximo Sanidad pretendía tener mayor información sobre los costes de fabricación en el sector textil nacional.

Cajas de 10 unidades

Y es precisamente en la venta de mascarillas higiénicas desechables donde las cadenas de supermercados han encontrado un nuevo filón. Junto a Eroski, Carrefour fue de las primeras cadenas en anunciar, a finales de la semana pasada, que comenzaría a vender este tipo de productos. Se comercializan en cajas de diez unidades a un precio de 8,9 euros; es decir a 0,89 euros por unidad, poco menos que las quirúrgicas que se venden en las farmacias.

"En los supermercados no se ofrece ni consejo ni información sobre cómo se ponen, cuánto duran o cómo desinfectarla en caso de que se reutilicen", advierten desde SEFAC

A los farmacéuticos no les convence la idea. "Las mascarillas deben tener un control sanitario y garantizarse la provisión a través de las farmacias comunitarias. No vale cualquier tipo de mascarilla y puede generar un mal uso por parte de la población y una desprotección", señala a Vozpópuli Vicente J. Baixauli, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC).

"Hay que distinguir entre los diferentes tipos de mascarillas, su función y su coste. No son lo mismo las mascarillas quirúrgicas que las autofiltrantes o las higiénicas. En los supermercados no se ofrece ni consejo ni información sobre cómo se ponen, cuánto duran o cómo desinfectarla en caso de que se reutilicen", critica Vicente J. Baixauli.

Lidl las venderá a 0,60 euros

Tras Carrefour, Día o Lidl han seguido la estela de esta cadena de supermercados. La cadena alemana Lidl ha comenzado a comercializar mascarillas desechables en sus tiendas de Barcelona y Madrid. Desde la cadena informan que el artículo se irá incorporando en el resto de sus 600 establecimientos de España. La compañía ofrecerá a sus clientes un pack de 50 mascarillas por 29,99€, a 0,60€ la unidad, señalan. Un "precio competitivo", indican.

Se trata de mascarillas de un solo uso que cuentan "con las homologaciones pertinentes", aclaran desde la compañía. Lidl asegura que "pretende dar respuesta a una demanda actual del consumidor y se convierte en una de las primeras cadenas de supermercados en poner a disposición de sus clientes este artículo de higiene y seguridad, que desde hace semanas ya utilizan sus empleados de tiendas y almacenes".

Un asunto de las autoridades sanitarias

Vozpópuli ha intentado recabar la opinión de esta cadena sobre lo que los farmacéuticos opinan de las mascarillas que han comenzado a vender, pero han declinado hacer ningún comentario. "Es un asunto que compete a las autoridades sanitarias", señalan también desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) cuando se les pregunta por esta cuestión.

"No valen para lo que estamos hablando, que es un virus para el que necesitas una protección superior: una mascarilla quirúrgica", señala la farmacéutica Marián Montero

Desde el Movimiento para la Defensa de un Modelo Farmacéutico Asistencial en España (MODEMFA ESPAÑA), su presidenta, Marián Montero, asegura que este tipo de mascarillas no son las idóneas: "vemos que los supermercados se han lanzado a hacer ofertas y hay que recordar que no valen para lo que estamos hablando, que es un virus para el que necesitas una protección superior: una mascarilla quirúrgica".

Es precisamente este el tipo de producto por la que ha apostado otra cadena de supermercados, Eroski. Que, desde hace días, vende en sus establecimientos de Euskadi, mascarillas quirúrgicas de tres capas, con adaptador nasal y sujeción por elástico en la parte de las orejas. De momento y hasta que el abastecimiento se normalice, su compra está limitada a una caja por persona y día, señalan desde la empresa.