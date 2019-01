Villarejo, sobre los encargos del BBVA de Francisco González: "Todos los meses me dan un recibito"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de un clan policial mafioso, reconoció en mayo de 2005 a su compañero, el también comisario Enrique García Castaño, que el BBVA de Francisco González le estaba pagando todo el dinero que habían acordado tras el presunto espionaje masivo para frustar una OPA de Sacyr contra la entidad financiera, según consta en una grabación de 15 de mayo de 2005, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

"Habemos quedao (sic) en qué la pasta que quedaba pendiente me la iba a pagar poquito a poco", espeta Villarejo a García Castaño, conocido como 'El Gordo', para después especificar: "Y me la está pagando. La verdad es que me lo está pagando poquito a poco. Todos los meses me da un recibito", asegura el comisario jubilado.

Y justo después, el cabecilla de la presunta organización criminal relata a 'El Gordo' que hasta que el BBVA no cumplió su acuerdo de pagarle todo el dinero no volvió a pedirle que rastreara nuevos teléfonos: "Y yo por eso te pedí los últimos 'canutos' [números de teléfono] para hacer un poquito de rastreo", especifica el polémico comisario en la grabación, que consta en la Audiencia Nacional.

Julio Corrochano

En la conversación, que se desarrolla tan solo cuatro meses después de que se malograra el asalto de la constructora de Luis del Rivero a la presidencia de BBVA, García Castaño le pregunta a Villarejo sobre si había hablado "últimamente con Julito", en referencia a Julio Corrochano, el hasta hace unos meses jefe de seguridad de la entidad financiera, en la que Francisco González ha cedido recientemente la presidencia ejecutiva.

Y es entonces cuando Villarejo asegura que Corrochano le dice que le había pedido "unos canutos de una tía". En el argotpolicial, según explican a este diario fuentes policiales, "canuto" significa número de teléfono. Por eso, en la conversación Villarejo y García Castaño se refieren supuestamente a que el jefe de seguridad de BBVA le había pedido el tráfico de llamadas de un número de teléfono de una mujer.

Según las grabaciones, el también excomisario Corrochano era el principal nexo entre Francisco González y la organización presuntamente encabezada por José Manuel Villarejo. Además, años antes, Corrochano había sido el jefe directo de Enrique García Castaño en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, que se encarga de colocar los equipos de grabación, hacer seguimientos y recabar información entre confidentes.

"Desequilibrar a Sebastián"

Asimismo, en la grabación, tal y como adelantó Vozpópuli, el propio Villarejo dijo que Francisco González estaba al tanto del espionaje al exministro socialista Miguel Sebastián. En concreto, Villarejo le dice a su compañero García Castaño: "La opinión del FG [Francisco González], que el hijoputa es muy malo, es buscar alguna fórmula para desequilibrar al que es su enemigo, porque en el fondo el que ha montado todo el 'show' de Sacyr ha sido Sebastián".

Según los diarios digitales Moncloa.com y El Confidencial, Villarejo pinchó a finales de 2004 y principios de 2005 unas 15.000 llamadas de 4.000 teléfonos en tres meses tras un encargo del exjefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano.

En otra grabación, cuyo contenido fue adelantado por la Agencia Efe, tanto Villarejo como García Castaño como Villarejo acordaron "mangar" material de la Policía para hacer trabajos para sus empresas privadas.