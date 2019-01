Villarejo fichó a un informático para espiar teléfonos a espaldas de la Policía y el CNI

El clan policial mafioso presuntamente encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo contrató a un técnico para "desarrollar un identificador de teléfonos", según consta en una grabación del polémico exagente de 12 de octubre de 2005, meses después de que esta organización espiara de forma masiva a empresarios y políticos, como el exministro Miguel Sebastián y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, por encargo de BBVA.

En el audio, que está incluido en el sumario que investiga el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón y el comisario Enrique García-Castaño, compañero de Villarejo en la Policía, lamentan que el informático hubiera dicho a otros agentes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le iba a contratar: "Es un hijo de puta, le ha dicho a los míos [la Policía], que el CNI le iba a contratar y que le iba a dar dinero para desarrollar un interceptador", especifica García Castaño, conocido como 'El Gordo'.

"Qué largón, ¡pero qué largón!", espeta entonces Villarejo, que según explican fuentes policiales a 'Vozpópuli' jamás estuvo destinado en el CNI, aunque él ha asegurado en numerosas ocasiones que ha desarrollado operaciones para el cuerpo de espionaje español. Las mismas fuentes policiales califican de "imposible" que el CNI hubiera recurrido a Villarejo o a 'El Gordo' para fichar a un informático al margen de la normativa de contratación pública.

"Te estamos dando dinero"

"Tú, cuando le veas, le dices, ¡oye!, no comentes por ahí que si te estamos dando dinero para tal, no lo comentes a la Policía, joder, que no es serio, ¡coño! Después, cuando esté terminado, tú todo lo que quieras, le vendes a la Policía, a la Guardia Civil y a quién te dé la gana, no comentes, no digas por ahí a nadie, ¡a ningún policía hombre!", continúa 'El Gordo', que al igual que Villarejo tampoco ha estado destinado en el CNI.

Entonces Villarejo pregunta a García Castaño si el policía que le había alertado de que el informático estaba hablando del encargo sabía que ellos estaban detrás del mismo, ante lo que 'El Gordo' contesta: "Él me dijo, entérate que este cabrón..., si en el CNI le están dando perras, porque me ha insinuado que le están dando dinero para desarrollar un identificador de teléfonos".

Además, en la conversación grabada el 12 de octubre de 2005, Villarejo informa a su compañero de "otro tema", que identifica como "el de la baliza" o dispositivo de seguimiento, cuya elaboración "ya está prácticamente, dice que esta semana ya nos lo va a entregar".

Bolígrafo escáner

En otra grabación, de 13 de febrero de 2005, poco después de frustrarse la operación de Sacyr para controlar BBVA, Enrique García Castaño explica a Villarejo que había comprado "un escáner por 180 euros". Y que era en realidad "un bolígrafo gordo" con el que se podía copiar "hasta 100 paginas".

Precisamente en los registros de la 'operación Tándem' la Unidad de Asuntos Internos incautaron las instrucciones de uno de estos bolígrafos grabadora al excomisario de Barajas, Carlos Salamanca, otro de los hombres de Villarejo. Los agentes hallaron este elemento en su último lugar de trabajo, la comisaría general de Extranjería y Fronteras, según informan a este periódico fuentes de la investigación.

También relacionado con las medias de espionaje, la Fiscalía Anticorrupción relata en uno de sus escritos, que tuvo entrada en la Audiencia Nacional el 18 de agosto pasado, que entre los elementos que se incautaron en los registros de las viviendas y el despacho profesional de Villarejo había un dispositivo de captación activa de información, estructurado en ocho terminales de comunicaciones. También había cuatro aparatos de contramedidas.

Anticorrupción informó además de la incautación de doce coches y cinco motocicletas para vigilancia o transporte, así como de tres vehículos para comunicaciones y varios elementos de transmisión.

Los agentes también descubrieron "una infraestructura de análisis y muestreo de soportes para análisis documental, procedimientos de contraste utilizados en reproducción de documentos, equipos de audio para grabaciones convencionales, equipos de captación de audio en ambientes hostiles y equipos ópticos varios de fotografía y vídeo, entre ellos los captadores de imágenes en situaciones adversas", según la Fiscalía.