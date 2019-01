Villarejo recurrió a un dispositivo capaz de pinchar los móviles de todo "un edificio" tras el encargo de BBVA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva sin fianza desde noviembre de 2017, recurrió a un dispositivo para identificar teléfonos móviles y "pincharlos", según consta en una grabación de una conversación mantenida entre el propio excomisario y su compañero Enrique García Castaño el 12 de octubre de 2005, que está incluida en la Audiencia Nacional, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

La grabación se llevó a cabo meses después de que Villarejo fuera contratado presuntamente por el ahora presidente honorífico de BBVA, Francisco González, para frustrar el asalto del banco por parte del empresario murciano Luis del Rivero y otros accionistas de la constructora Sacyr.

Según otro audio de 15 de mayo de 2005, publicado por este diario, el propio Villarejo dijo que Francisco González estaba al tanto del espionaje al exministro socialista Miguel Sebastián. Villarejo le dice en concreto a su compañero García Castaño: "La opinión del FG [Francisco González], que el hijoputa es muy malo, es buscar alguna fórmula para desequilibrar al que es su enemigo, porque en el fondo el que ha montado todo el 'show' de Sacyr ha sido Sebastián".

Un bloque grande

En la conversación de octubre de 2005, García Castaño, conocido como 'El Gordo', relata a Villarejo el funcionamiento del dispositivo de espionaje masivo: "Te pones delante de un edificio, un bloque grande, sacas todos los móviles que hay allí y el IMEI. Y entonces, si quieres saber el móvil de un tío, después te lo pincha", destaca el comisario García Castaño, que en 2005 trabajaba en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, que se encarga de colocar los equipos de grabación, hacer seguimientos y recabar información entre confidentes.

"¿De dónde es ese equipo?, ¿te lo intercepta? ¿Cuánto vale ese?", pregunta Villarejo, a lo que García Castaño le responde: "De aquí, español. No lo sé, pero no debe de valer muy caro. No debe de valer caro caro. Lo tiene una empresa, que Cifra es su representante".

García Castaño también asegura al excomisario Villarejo que un compañero de la Policía le había informado de la existencia del "aparato" que identifica números de teléfono y graba sus conversaciones.

6.000 euros al mes

Y en ese momento de la conversación, 'El Gordo' parece recordar el coste del aparato para espionaje masivo, y asegura: "Lo alquila Cifra por meses, 6.000 euros de alquiler. Me quedé con la copla, mira cuando se lo diga a este... lo alquila hasta, por meses, 6.000 euros de alquiler...".

Según los diarios digitales Moncloa.com y El Confidencial, Villarejo pinchó a finales de 2004 y principios de 2005 unas 15.000 llamadas de 4.000 teléfonos en tres meses tras un encargo del exjefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, que años antes había sido el jefe directo de Enrique García Castaño en la mencionada Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía.

El encargo consistía en frustrar una OPA de Sacyr contra BBVA. Y según los mencionados diarios, las empresas de Villarejo ingresaron más de medio millón de euros por boicotear el intento de asalto a la presidencia de BBVA por parte del empresario Luis del Rivero.

"A éste le va a interesar"

En la conversación, Villarejo explica a García Castaño que el dispositivo de espionaje "es muy interesante" e incluso habla de un cliente al que "le puede interesar...". Sin embargo, el polémico agente no identifica a nadie en la grabación.

En ese momento, García Castaño resalta que, pese a que el dispositivo de espionaje puede identificar cualquier teléfono, es mejor si se conoce el número de la persona cuyas llamadas querían interceptar: "Si tú tienes el móvil, mejor, sino, pues te pones delante de ahí y te dedicas [inaudible] a todo Cristo, porque te saca los móviles de todos".

Y esta frase anima a Villarejo a iniciar la negociación para contratar este servicio de espionaje, e incluso quiere concretar una cita con el representante del dispositivo, que según García Castaño era la empresa española Cifra: "El viernes, cuando hablemos del otro aparato" en referencia a unos "teléfonos y una máquina" que ya habían encargado a esta firma.