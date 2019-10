Iceta comunica a Ciudadanos que no apoyará su moción de censura contra Torra

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán, anunció esta mañana que el líder del PSC, Miquel Iceta, le ha comunicado que no apoyará la moción de censura que ha presentado la formación naranja contra Quim Torra.

Pese a ello, Roldán afirmó que insistirá a Iceta en mantener una reunión en los próximos días, con el fin de convencerle para que apoye la iniciativa naranja. "No queda otra que ir unidos", afirmó en una reunión con el grupo parlamentario de Cs en la Cámara catalana al que ha asistido Albert Rivera. La moción no tiene posibilidades de salir adelante ya que Cs necesitaría los apoyos del PP, PSC, los comunes, así como al menos tres escaños de las filas de JxCat, ERC o la CUP.

Rivera tomó la palabra a continuación de Roldán para hacer hincapié en que es importante el momento elegido para presentar esta moción y "sumar fuerzas más allá de siglas, unir fuerzas más allá de personalismos, de agendas personales, de sillones y ponernos juntos para defender la Constitución, el Estatut y la democracia".

El líder de Cs se mostró sorprendido ante la decisión del PSC "en un momento como este, ante una situación excepcional" como es la vuelta, tras 29 años del fin de Terra Lliure, "del terrorismo para defender las ideas separatistas en Cataluña".

Mensaje al PSOE

"No puedo entender por qué el PSOE no está al lado de la convivencia en esta moción de censura", señaló Rivera ante los diputados autonómicos catalanes. "¿De verdad prefieren a Torra que la convivencia?, ¿de verdad creen que Torra es el representante ordinario del Estado?", se preguntó.

"¿Qué más hace falta?, ¿Goma 2? No, ya tenemos. ¿Armas de fuego? No, ya las han encontrado. ¿Conexiones entre el Gobierno y los comandos separatistas? Ya las están investigando", prosiguió Rivera antes de reiterar que el PSOE se equivoca "otra vez" con su negativa a apoyar la moción a Torra.

El presidente de Ciudadanos insistió en pedir a Sánchez "una reunión de Estado", diferente de lo que puede ser una reunión entre los líderes del PSOE y su partido, para hablar de la defensa de la Constitución en Cataluña. "Aquí no hay siglas, señor Sánchez, no se equivoque. No haga cálculos, que nos salen mal a los españoles", añadió.

El debate, el día 7

La Mesa del Parlament ha tramitado este martes la moción de censura que ha presentado Cs contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que se prevé que se vote el lunes 7. Fuentes parlamentarias han explicado que la moción presentada por Cs cumple los cuatro requisitos que establece el reglamento de la Cámara: que esté firmada por al menos 27 diputados, que tenga una motivación y que se presente un candidato y que éste acepte-, por lo que se ha tramitado.

Las mismas fuentes han asegurado a Europa Press que está previsto que el debate y la votación de la mociónde censura se celebre el lunes de la semana que viene, aunque es potestad del presidente de la Cámara, Roger Torrent, convocar el pleno.