Así consiguió España que Escocia no se entrometiese en los asuntos de Cataluña

El 18 de octubre de 2018, hace poco más de un año, el jefe de Gabinete de Josep Borrell, el diplomático Camilo Villarino, convocó a Miguel Ángel Vecino para darle instrucciones sobre el trabajo que este último iba a desempeñar como cónsul en Edimburgo (Escocia), un destino de gran relevancia política para el Gobierno por los lazos del nacionalismo escocés con los independentistas catalanes.

La cita fue en El Soportal, un restaurante madrileño junto a la Plaza Mayor, a muy poca distancia del Palacio de Santa Cruz, la principal sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante el almuerzo, la persona de mayor confianza de Borrell no se anduvo por las ramas. "Escocia es el principal refugio y apoyo de los secesionistas catalanes", le dijo a Vecino.

El ministro estaba "muy interesado" en todo lo que sucediera en Escocia debido a su "incondicional" apoyo al secesionismo catalán, precisó Villarino al nuevo cónsul, quien en ese momento se enteró de que el embajador en Londres, Carlos Bastarreche, aún no había estado en dicha región a pesar de llevar casi dos años destinado en la capital británica.

A los pocos días, el citado cónsul se reunió con Jorge Romeu, el asesor de Borrell para asuntos de Cataluña, quien le habló en los mismos términos que el jefe de Gabinete del ministro, Así, le insistió en "frenar e, incluso, erradicar la presencia de los secesionistas catalanes en Escocia" pues era "una absoluta prioridad en su gestión en Edimburgo", según explica el propio Vecino en la demanda que ha presentado contra Exteriores por su cese en junio y a la que ha tenido acceso Vozpópuli por fuentes judiciales.

Romeu admitió que durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy "no se había hecho nada" a la hora de "vigilar" las actividades del independentismo catalán en Escocia. El asesor de Borrell tuvo un papel muy similar en La Moncloa en calidad de subdirector del Departamento de Internacional en Presidencia del Gobierno a las órdenes de Jorge Moragas.

"Yo estaba en La Moncloa y a Rajoy no le importaba nada lo que se pensase de España en el exterior y se limitaba a decir 'que digan lo que quieran, ya se cansarán'. Pero no podemos seguir así. El ministro (Borrell) considera que combatir el nacionalismo es una prioridad de su política exterior y Escocia es una pieza clave en su estrategia", le hizo hincapié al nuevo cónsul.

Coincidiendo con el viaje de Vecino a Edimburgo a finales de noviembre de hace un año, el jefe de la diplomacia española hizo unas declaraciones en Bruselas que fueron muy bien recibidas por el Gobierno escocés de Nicola Sturgeon. Preguntado en un coloquio organizado por la web Politico se le inquirió lo siguiente: "¿Respaldaría España que una Escocia independiente ingresara en la UE". Y la respuesta del ministro fue la siguiente: "¿Por qué no? Si abandona Reino Unido de acuerdo con las leyes internas del país y Westminster [el Parlamento británico] está de acuerdo, no vamos a ser más papistas que el Papa. ¿Por qué íbamos a oponernos?".

Aquellas palabras de Borrell le costaron una reprimenda desde Londres. Es una "espantosa hipocresía", respondió el entonces ministro para el Brexit, David Jones, al referirse a las palabras del jefe de la diplomacia española. En Escocia, sin embargo, empezaron a ver al Gobierno de Pedro Sánchez con otros ojos.

El cónsul lo notó a las pocas semanas de iniciar su trabajo en Edimburgo. El 7 de diciembre, por ejemplo, hubo un acto sobre la Constitución española organizado por el departamento de política exterior del Gobierno escocés, en el que Vecino percibió un "cambio de tendencia" en el Ejecutivo de Sturgeon.

"Si actuamos con precaución y aprovechamos con buen sentido las puertas que nos abran, en relativamente poco tiempo podremos ganar unas simpatías que nuestra propia inacción los años anteriores nos hizo perder: es la pasividad la que nos ha puesto en esta situación", le contó a Romeu en un correo electrónico.

Vecino se refería a la etapa de su predecesor, Ricardo Martínez, mucho más turbulenta que la suya. En abril de 2018, un grupo de nacionalistas escoceses se manifestaron ante la sede del consulado en Edimburgo por el inicio del proceso de extradición de la exconsejera Clara Ponsatí. Algunos de ellos irrumpieron dentro de la sede diplomática. Tras ello, se cerró la cuenta oficial del consulado en Twitter ante las continuas críticas y amenazas que recibía. El nuevo cónsul la reactivó al poco de llegar a Escocia.

En el despacho de Borrell pidieron a Vecino que fuera prudente ante el giro del Gobierno de Sturgeon que percibía. "Te ruego cautela. Porque los nacionalistas escoceses tienen intereses que no son los nuestros y porque su supuesto cambio de actitud sería en todo caso pragmático y no fundado sobre principios. Y, por lo tanto, frágil", le subrayó Villarino en un correo electrónico.

Esa fragilidad no tardó en estallar. El 12 de febrero, día del inicio del juicio del procés, Sturgeon se descolgó con un tuit en el que decía que el futuro de Cataluña se tenía que decidir "en las urnas y no en los tribunales". Tras ello, envió un saludo a Quim Torra y los políticos enjuiciados, y expresó su deseo de que el juicio se demostrase justo.

These trials of elected politicians should concern all democrats. The future of Catalonia should be decided through the ballot box, not in the courts. I am sending my best wishes today to the Catalan President and those facing trial. Let’s hope the process is demonstrably fair. https://t.co/4DCjUEKqIa