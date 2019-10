La prensa británica se mofa de Sánchez por su confusión con el jamón ibérico

"Pig ignorant (literalmente, ignorante del cerdo)". Así califica el diario británico The Guardian a Pedro Sánchez este viernes en un artículo donde comenta la confusión del presidente en funciones entre el jamón ibérico y el serrano. Además el autor aprovecha que la expresión pig-ignorant en inglés significa ignorante extremo. Asimismo, el Daily Mailtambién se ha hecho eco de este error, que podría haber pasado desapercibido de no haberse tratado de uno de los productos más representativos de la gastronomía española.

El episodio tuvo lugar este jueves en Extremadura, una de las cunas del jamón ibérico. Sánchez acudió a inaugurar la feria de Zafra, en Badajoz, y allí, el dirigente socialista destacó el extraordinario jamón "serrano" extremeño que comió el presidente chino, Xi Jinping, recientemente en Madrid.

El Guardian narra en su artículo que Sánchez dejó a los asistentes "con la boca abierta" con dicho error. También explica la diferencia entre el valioso ibérico, "capaz de provocar a los españoles de todas las tendencias un desmayo gastronómico", y el serrano.

Pig ignorant: Spanish PM ridiculed for mixing up his hams https://t.co/Ms7vKHza6S