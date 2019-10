Sánchez se lía con el jamón serrano y el ibérico en la Feria de Zafra

La expectación era máxima. Por primera vez, un presidente del Gobierno, aunque sea en funciones, se iba a desplazar a Extremadura para inaugurar la Feria de Zafra. Pese a haberse convertido en una de las citas de referencia dentro del sector agroalimentario del país, el certamen extremeño jamás había contado con tamaña representación institucional.

Sánchez irrumpía en las calles del recinto ferial este jueves pasado el mediodía. Multitud de extremeños le esperaban. La mayoría para aplaudirle, otros pocos para abuchearle. Le acompañaban en su recorrido un orgulloso Guillermo Fernández Vara y el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Pero al presidente extremeño le cambió el semblante cuando Sánchez, su 'jefe', en un momento distendido y sin papeles de por medio, sorprendió a los presentes al confundir el jamón serrano con el ibérico. El error no ha pasado desapercibido en una de las regiones 'cuna' del jamón ibérico y ya hay organizaciones agrarias empaquetando este producto con destino a Moncloa para que lo aprenda a identificar.

Según ha podido saber este tragón y curioso Buscón, el traspiés del presidente se ha producido cuando estaba tratando de alabar la calidad de los productos agrarios extremeños ante la agradecida mirada del personal. De repente, el dirigente socialista ha tenido a bien destacar el extraordinario jamón "serrano" extremeño que comió el mandatario de China recientemente en Madrid.

La organización Asaja Extremadura ha decidido enviar "lo más urgente posible" al Palacio de la Moncloa unos loncheados de jamón ibérico para que los deguste y así "no caiga más en el error de confundir el jamón ibérico con el jamón serrano". Iván, su archiasesor, casi se cae redondo.

"Inconcebible"

Asaja Extremadura considera "inconcebible" que Sánchez acuda a Extremadura y elogie al jamón serrano, y añade que "no" vale de excusa que lo hiciera en un momento en el que no leía su discurso.

La organización agraria propone también invitar a una delegación china -incluido el propio presidente- a un 'tour' por la dehesa extremeña para que "sepan perfectamente los orígenes del jamón ibérico y de paso lo probaran también para poder comparar los sabores".

Sánchez no ha salido bien parado del encuentro, ya que, pese a la anécdota del jamón, los asistentes no han entendido que en "todo el discurso" no se haya referido a los "dos grandes problemas" que en la actualidad acechan el mundo agrario extremeño: la sequía y el decreto aprobado por el Gobierno sobre las competencias de producción del cava, que han pasado del Ministerio de Agricultura a la industria catalana.