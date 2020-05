Sánchez fía a las abstenciones de ERC y Ciudadanos la prórroga del estado de alarma

El Gobierno no ha reunido todavía los apoyos necesarios para la votación del miércoles en el Congreso. Ni PNV, ni ERC, ni Ciudadanos garantizan de momento su respaldo a la extensión por "alrededor de un mes" que quiere Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo asegura que será la última ampliación del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus y que el objetivo es llevarlo hasta el final de la 'desescalada'.

El Gobierno fía a las abstenciones el visto bueno del Parlamento. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho en el Congreso que la prórroga será de 30 días, hasta finales de junio. ERC, que votó en contra hace dos semanas, asegura que mantiene su no. Pero La Moncloa mantiene la vía de comunicación abierta con la formación independentista para conseguir que cambie el sentido de su voto.

El Gobierno, "tranquilo"

Fuentes del Gobierno aseguran a Vozpópuli que están "tranquilos" y creen que algunas cesiones como la de limitar el mando único a Sanidad y la posibilidad de levantar el estado de alarma por territorios a medida que avance la 'desescalada' serán suficientes para lograr la abstención republicana.

Mucho más encallado está el diálogo con Ciudadanos. La Moncloa y el partido naranja han negociado varias medidas económicas en las últimas horas, pero discrepan en la duración de la prórroga. Ciudadanos ha exigido que sea solo por 15 días, como hasta ahora, y que si es necesario Sánchez solicite otra prórroga más para cubrir todas las fases de la 'desescalada'.

Sin embargo, el Gobierno no parece dispuesto a ceder en el horizonte temporal del mes. Ciudadanos ha dicho que sus diez diputados no apoyarán una prórroga de 30 días. Sin embargo, no ha manifestado si votará en contra o se abstendrá. Fuentes de la formación que lidera Inés Arrimadas indican que una vez conozcan el contenido del decreto, que se aprobará el martes en Consejo de Ministros, decidirán el sentido de su voto.

El PNV, por su parte, se ha mantenido en un segundo plano durante esta negociación. Los nacionalistas vascos no han decidido todavía su voto. El PNV apoyó la anterior prórroga. El Gobierno mantiene los contactos y se pronunciarán en las próximas horas. Pero todo indica que apoyarán el decreto o se abstendrán, lo que garantizaría a Sánchez la victoria parlamentaria.

Diálogo Gobierno-PP

Calvo ha retirado en la comisión Constitucional del Congreso que el Gobierno quiere impulsar una paquete urgente de reformas que ampare medidas drásticas como el confinamiento ante posibles rebrotes del virus sin la necesidad de decretar el estado de alarma. La vicepresidenta hizo este anuncio la semana pasada en el Senado, y ha asegurado que el Gobierno ha abierto un diálogo con el PP sobre estos ajustes.

El partido de Pablo Casado ha anunciado que votará en contra de esta última prórroga de Sánchez. También lo hará Vox. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reiterado este lunes que su partido no apoyará una nueva prórroga del estado de alarma con independencia del tiempo que dure.

García Egea ha constatado que España vive “en un estado de caos permanente” cuando Europa propone “exactamente lo contrario” en las fases de la 'desescalada'. En su opinión, el Gobierno de Sánchez “llega tarde a todo” antes de señalar que hacer un desconfinamiento sin test “es lanzar una moneda al aire”.