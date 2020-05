Problemas para Sánchez: Ciudadanos rechaza prorrogar la alarma más de 15 días

Ciudadanos no acepta la nueva prórroga del estado de alarma que pretende pedir el Ejecutivo de coalición. El portavoz adjunto de la formación 'naranja' en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha asegurado este lunes que su partido no aceptará una prórroga de 30 o más días. El Gobierno pretende ampliar este estado hasta el 5 de julio.

La formación de Inés Arrimadas, si se mantiene en esta postura, cambiaría su voto en relación a la última petición de prórroga del estado de alarma de Pedro Sánchez. Los 'naranjas' salvaron al Gobierno en la pasada votación, el 6 de mayo, para ampliar este estado una quincena más.

Sin embargo, y tal y como ha expresado el propio Bal, la formación 'naranja' no se cierra a respaldar, de nuevo, que la alarma se instale en España otros 15 días.

Tal y como recoge este lunes 'Vozpópuli', el Gobierno llevará este miércoles a la Cámara baja su pretensión de prorrogar el estado de alarma más de un mes. Pedro Sánchez quiere ampliarlo hasta el 5 de julio y ya se encuentra en plenas negociaciones con los grupos parlamentarios para lograrlo.

Cs asegura no entender por qué Sánchez quiere un cambio más allá de las dos semanas si no es para no tener que comparecer en el Congreso

El presidente del Gobierno ha comenzado las negociaciones con todos los partidos excepto el PP y Vox para que el Congreso de los Diputados apruebe esa nueva prórroga de la alarma hasta el final de la 'desescalada', según ha publicado 'La Sexta' este lunes.

Cs aceptaría "un plazo razonable"

Aunque el Ejecutivo está negociando también con Ciudadanos para ampliar la alarma, Bal ha señalado que Ciudadanos aceptaría "un plazo razonable" para la quinta prórroga pero "en los mismos supuestos de los 15 días" que se han ido cumpliendo hasta ahora.

En este sentido, ha asegurado no entender por qué Sánchez quiere un cambio más allá de las dos semanas si no es para no tener que comparecer en la Cámara baja.

Este mismo domingo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, aseguró que duda que sea constitucional la prolongación del estado de alarma durante un mes más, como ha planteado el inquilino de La Moncloa y avanzó que su partido no garantiza su apoyo al Gobierno ante esta petición.

La prórroga de 30 días, ¿inconstitucional?

El exvicepresidente y magistrado emérito del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas considera que alargar el estado de alarma por un período superior a los 15 días, como ha venido autorizando el Congreso durante los últimos dos meses, va en contra del artículo 116 de la Constitución y de la norma que regula el precepto (ley orgánica 4/1981).

Los plazos, cuando se establecen por ley, se pueden prorrogar por un tiempo inferior o igual al que se concedió. Nunca por uno superior"

A su juicio, el plazo de quince días contemplado en la Carta Magna y en la norma de desarrollo "establece una doble dimensión: procesal y sustantiva".

"La parte procesal significa que los plazos, cuando se establecen por ley, se pueden prorrogar por un tiempo inferior o igual al que se concedió. Nunca por un plazo superior", explica en declaraciones a 'Confilegal'. Sobre la parte sustantiva del plazo, dice que es el Congreso quien establece las prórrogas de quince en quince días.