Rufián apoya que se investigue a Laura Borrás, la portavoz de Junts en el Congreso

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no ha aclarado si su formación apoyará el suplicatorio que el Tribunal Supremo prevé enviar a la Cámara para investigar a la portavoz de Junts, Laura Borràs, por presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo cuando estaba al frente de la misma.

No obstante, es partidario de que "en todo caso, se investigue y que se asuma la responsabilidad que se tenga que asumir", ha dicho. "Primero de todo presunción de inocencia, somos un partido con 90 años de historia impoluta, somos los campeones de las políticas anticorrupción", ha subrayado el dirigente independentista en una entrevista concedida a Europa Press.

Rufián ha dicho que desconoce "los detalles" del caso que afecta a la portavoz de Junts, investigada por el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

En ERC aún no han tomado una decisión sobre la posición que mantendrán, máxime cuando el Supremo aún no ha remitido el suplicatorio al Congreso. Una vez sea calificado por la Mesa de la Cámara se analizará en la Comisión del Estatuto del Diputado y después se elevará al Pleno para su votación definitiva. "Es un debate que todavía no hemos emprendido, tengo pendiente entrar al detalle del asunto y sobre todo poder hablar con los compañeros de Junts", ha indicado el portavoz de ERC.

Desobediencia de Nuet

El Supremo también tiene que pedir autorización al Congreso para investigar al diputado de ERC, Joan Josep Nuet, por presunta desobediencia por el 1-O en su etapa como miembro de la Mesa del Parlament, entonces como parlamentario de 'Catalunya Sí que es pot'.

Preguntado qué harán cuando el Supremo remita el suplicatorio para investigar a Nuet, Rufián se ha limitado a recordar que, en su caso se le quiere investigar "por declaraciones" y "pronunciamientos políticos", un asunto distinto al de Borràs.

El ahora diputado nacional de ERC votó a favor de tramitar las denominadas 'leyes de desconexión' que se debatieron en el Pleno del Parlament en septiembre de 2017, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional.

La causa con Nuet se inició en el Supremo en el marco de la del procés, pero luego el tribunal la desgajó y la remitió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora ha vuelto al Alto Tribunal dada la condición de aforado del ahora diputado nacional.

Las aguas de Gerona

Respecto al caso del expresidente Carles Puigdemont, a quien una jueza ha pedido que el Supremo le investigue por la gestión del agua de Gerona cuando era alcalde de la ciudad, Rufián ha vuelto a mentar la presunción de inocencia, pero incidiendo en que están "siempre en contra de cualquier tipo de corrupción".

La jueza de Gerona ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción que atribuye a Puigdemont presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por haber destinado en 2015 un millón de euros previstos para "la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas" a comprar un fondo de arte para el Ayuntamiento.

Rufián ha recordado que la denuncia contra Puigdemont la interpuso en su momento la CUP y ha admitido que desconoce los detalles al respecto. En cualquier caso, si el Supremo decide investigar al expresidente catalán huido tendría que cursar en su caso suplicatorio al Parlamento Europeo, donde tiene escaño.