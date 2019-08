Monasterio respalda a Salvini y sugiere que el Open Arms desembarque en Túnez

Vox aplaude la decisión de Matteo Salvini de cerrar los puertos de Italia al Open Arms. La portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha respaldado este lunes al ministro del Interior italiano y ha sugerido que el Gobierno español haga lo mismo y el barco desembarque en Túnez.

"Entiendo la decisión de Salvini cuando estás siendo el foco de toda la inmigración ilegal. Hay millones de personas en Libia queriendo llegar a Europa y España no puede ser el receptor de media África y Asia. Cada vez que hacemos un efecto llamada somos cómplices de estas mafias que se aprovechan de la desgracia ajena", ha defendido Monasterio en una entrevista en RNE.

Monasterio propone políticas de apoyo a los países de origen y un plan europeo con criterio homogéneo y claro porque "todas las personas que vienen en los barcos son iguales"

Según la líder de Vox en la Comunidad de Madrid "hay puertos como el de Túnez que no sé por qué no se plantea". "Hay muchos puertos antes que España. No tiene que haber un barco español haciendo eso. España no puede ser la puerta de la inmigración ilegal", ha zanjado.

Planes europeos "coherentes"

Como solución, Monasterio propone políticas de apoyo a los países de origen y un plan europeo con criterio homogéneo y claro porque "todas las personas que vienen en los barcos son iguales" y "habrá que tener una política coherente". "Cada vez que hacemos un efecto llamada somos cómplices de estas mafias que se aprovechan de la desgracia ajena", ha reprochado en referencia a la política de Pedro Sánchez.

"Cuando nuestros políticos hacen declaraciones buenistas y promocionan el efecto llamada calientan a otros a lanzarse al mar", ha dicho. Además ha apuntado que aún "no sabemos la posición del Partido Popular con respecto a la inmigración" y a invitado a los populares a aclararla.

Con respecto a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, la dirigente de Vox ha criticado que hay "demasiada consejería y demasiado sillón". "Implica un gasto ineficaz y completamente innecesario", ha señalado. Además, ha defendido que la región debería ser el ejemplo de la recuperación de competencias en Sanidad, Educación y Justicia.