Macron condiciona su alianza con Ciudadanos en las europeas a que no pacten con Vox tras el 28-A

La formación política del presidente francés, Emmanuel Macron, La República en Marcha, no irá de la mano con Ciudadanos a las elecciones europeas si el partido dirigido por Albert Rivera pacta con Vox tras el 28-A. El partido galo no avanzará en su posible alianza con la formación naranja hasta pasadas las elecciones generales españolas, según informa este miércoles El Periódico.

El director de campaña de la formación del presidente francés, Stéphane Séjourné, cuenta al citado diario que actualmente hay contactos entre los dos partidos, pero En Marche no quiere dar nada por hecho hasta que no se aclare la incertidumbre política, ya que Rivera no ha hecho público que vaya a vetar a la formación de extrema derecha.

El precedente que tienen en la cabeza los de Macron es la formación del Gobierno andaluz, cuando la coalición PP-Cs recibió el apoyo de Vox. "Dependerá de lo que hagan", ha dicho Séjourné, que está convencido de que si Ciudadanos no pacta con la ultraderecha, no habrá ningún problema para concurrir juntos al Parlamento Europeo.

En las elecciones presidenciales francesas, Macron venció en la segunda vuelta a la candidata de extrema derecha del Frente Nacional, Marine le Pen. Ambos fueron los dos candidatos más votados en la primera vuelta de los comicios.