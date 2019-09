Montero, sobre la posible candidatura de Errejón: "Me preocupan las cosas serias"

Irene Montero ha reaparecido en la vida pública para valorar el escenario político actual, dominado por el bloqueo político y la repetición de elecciones el próximo 10 de noviembre. En una entrevista en TVE, la dirigente morada ha lamentado el veto del PSOE a formar un gobierno conjunto con el Unidas Podemos. "El PSOE quiere restaurar el bipartidismo", ha atacado la número dos de Podemos.

La dirigente también ha evitado manifestar preocupación por la posible candidatura de Más Madrid, con Manuela Carmena como cabeza de lista en la capital, tal y como adelantó Vozpópuli. "No me preocupa si hay nuevos partidos. Me preocupan las cosas serias", ha zanjado Montero.

A lo largo de los últimos días, afines y dirigentes de Más Madrid han planteado públicamente crear una lista en la capital para el 10-N y han abogado por la figura la exalcaldesa de la capital como una Bernie Sanders española. Miembros del partido de Errejón también aseguraban a este diario que es “el mejor momento” para entrar en la contienda electoral.

"La oferta de julio era mentira"

Montero también ha comentado el rechazo de los morados a la coalición con una vicepresidencia y tres ministerios, que Pedro Sánchez formalizó en el pasado mes de julio. Para Montero esa oferta era una "mentira". "Nunca quisieron hacernos esa propuesta. Y se demuestra en que la retiraron cuando pudieron. Caducó como si fuera un yogurt", ha argumentado.

Aun así, Montero ha defendido que la decisión que su partido tomó en julio fue consensuada con todas las confluencias y miembros de la dirección. "Analizamos que era una propuesta que carecía de contenido. Queremos poder cambiar la vida de la gente. Estar en un gobierno por estar, sin poder regular el precio de alquileres, no nos interesa", ha afirmado.

O coalición o nada

Según Montero, el PSOE "nunca dejó de mirar a la derecha, nunca dejó de mirar a su estimado Albert [Rivera]". "Han buscado siempre el acuerdo con la derecha", ha arremetido la dirigente de Podemos en un duro ataque contra los socialistas que hace prever cuál será el tono de los morados en la campaña electoral.

De cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre, Montero ha justificado su rechazo a apoyar un gobierno de Sánchez desde fuera: "Si no nos dan competencias para cambiar la vida de la gente, no podemos aceptar", ha dicho.