Si no hay sorpresas de última hora, Pedro Sánchez será elegido como Presidente del Gobierno este martes.Tras fracasar el pasado domingo, cuando no consiguió reunir los apoyos suficientes para ser investido. Necesitaba la mayoría absoluta de 176 votos y obtuvo 166.

El dirigente socialista se enfrenta a una segunda votación para conformar el que podría ser el primer Ejecutivo de coalición de la historia de la democracia española.

Para sacar adelante la investidura, es necesario una cifra de votos favorables superior a los votos en contra. Ahora mismo Sánchez cuenta con 166 síes, 18 abstenciones y 165 noes. Su permanencia en La Moncloa pende de un hilo.

El PSOE no quiere sorpresas y por ello ha pedido a sus 120 diputados que se presenten en el Congreso unas horas antes del pleno con el fin de hacer recuento y comprobar que están todos para la decisiva votación, según explicaron fuentes socialistas a Vozpópuli.

Cada uno de los diputados del PSOE tendrá que dirigirse a la planta de los despachos que tienen los socialistas en la Cámara baja para 'fichar' en una hoja y acreditar de esta forma que ya están en la sede parlamentaria. Es un trámite que ya se ha realizado en otras ocasiones antes de una ajustada votación, subrayan las citadas fuentes, y con ello se pretende reaccionar a tiempo ante una posible ausencia.

Investidura de Pedro Sánchez, en directo: debate y votación

12.28 Casado recuerda a Sánchez otra frasde de Azaña: "Os permito, tolero, admito, que no os importe la República, pero no que no os importe España".

12.24 La intervención de hoy por parte de Esquerra Republicana la hará Montse Bassa, para dar voz a los presos y presas políticas en este pleno de investidura.

12.20 Turno de Pablo Casado, que tendrá cinco minutos de intervención. Reivindica la figura del Rey Felipe VI entre "vivas". También rinde "homenaje" a las víctimas del terrorismo "ultrajadas" el pasado domingo por la diputada de EH Bildu, Merche Aizpurúa.

El dirigente popular insiste en que no se vota una investidura, sino un "cambio de régimen". El PP sitúa al PSOE fuera de la Constitución y habla de "Gobierno contra el Estado". El líder popular asegura que "los ultras" son Sánchez y sus socios. "Su disfraz de moderado se le ha caído con todas sus mentiras".

12.17 Sánchez parafrasea a Azaña: "Se comprobará que todos somos hijos del mismo sol y súbditos del mismo Rey. (...) Nadie tiene el derecho de monopoliar el patriotismo". La mención al presidente de la República ha provocado aplausos en las bancadas de PSOE y Podemos y revuelo en las filas de PP, Vox y Cs.

12.15 El dirigente socialista ha vuelto a plantear nada más comenzar su discurso que propondrá un acuerdo para buscar una fórmula con la que se impida que se repita el bloqueo. Este martes no ha profundizado con qué fórmula, pero el pasado mes de junio el líder socialista propuso una reforma constitucional del artículo 99, el que tasa el procedimiento de elección de presidente del Gobierno tras cada renovación de las Cortes.

12.12 Batet pide silencio a la bancada de las derechas. La presidenta del Congreso pide silencio a varios diputados, entre ellos a Teodoro García Egea. "Respeten al orador", se queja Sánchez, para luego afear a las derechas que han ido "cambiando de pretexto para ganar tiempo" pero que ellos solo querían que gobernaran las derechas.

12.05 Sánchez arranca su intervención con los aplausos de la bancada socialista. Apela a "la España que quiere avanzar" y atacando a la "curiosa coalición variopinta que votará en contra de su investidura. "Comprendo la frustración de las fuerzas conservadoras. Si es que lo han intentado todo y han fracasado", ha ironizado.

12.00 La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, inaugura la sesión de investidura en la que previsiblemente el líder socialista Pedro Sánchez sacará su investidura como presidente del Gobierno adelante. A partir de las 12.45 arranca la votación de investidura más reñida de la democracia.

11.59 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que "sería una muy mala noticia" que algún diputado socialista se saltara la disciplina de voto y pusiera en peligro la investidura de Pedro Sánchez, por lo que, aunque su partido pactó una abstención, ha puntualizado: "Estaremos atentos a las votaciones".

11.50 La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, a su llegada al Congreso de los Diputados donde este martes se celebra la tercera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. EFE/Zipi

Oramas ha sido la única diputada en dar la sorpresa durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. La canaria ha cambiado el sentido de su voto de la abstención al 'no' porque "Sánchez está arrodillado ante el secesionismo".

11.42 El líder del PSC, MiquelIceta (de espaldas), saluda al diputado socialista y ministro en funciones de Fomento, José Luis Ábalos, a su llegada este martes al Congreso. EFE/Chema Moya

El líder del PSC ha hablado de presiones "inaceptables" y "excesos indecentes" contra el PSOE. "Estamos más unidos que nunca", dice.

11:35 Llega Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados, acompañado de Iván Redondo y altos cargos de La Moncloa.

11.30 Los comunes abogan por abrir el melón del indulto a los presos independentistas tras la formación del Gobierno progresista de coalición de PSOE y Unidas Podemos, en el que también contarán con representación. El sociólogo Manuel Castells será ministro de Universidades a propuesta de Colau.

Jaume Asens, cabeza visible de Catalunya en Comú en el Congreso de los diputados, ha señalado en una entrevista publicada hoy por el medio catalán Crític que "cuando se constituya el Gobierno habrá que abordar el indulto".

11:23 El popular Teodoro García Egea, al llegar al Congreso de los Diputados: "Hoy se consuma el fraude electoral de Sánchez. Es un fraude electoral que afecta también a sus propios votantes y a los diputados socialistas. Han engañado a sus votantes presentando un programa distinto al que votaron. Sánchez va a ser investido con los votos de EH Bildu y ERC, los que quieren destruir España"

11.17 La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha anunciado este martes en Twitter que su partido acudirá a los tribunales para denunciar las presiones que están recibiendo sus diputados en los últimos días.

Y respecto a las amenazas y coacciones, difamaciones y calumnias, comunicaros que acudiremos a los tribunales a defender la democracia. Y que hoy votaremos con mucho orgullo el gobierno progresista! ✊🏻🌹💪🏼 — Adriana Lastra (@Adrilastra) January 7, 2020

11.12 El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, afea las "presiones" en TVE. "He recibido algún mensaje de aquellos que dicen hablar en nombre de los españoles. Hay que ver qué fácil es hablar en nombre de todos los españoles", ha ironizado.

11.06Aitor Esteban, portavoz del PNV, en TVE: "Este Gobierno sí puede suponer un cambio en la forma de arreglar las cosas, para enfrentar problemas que solo se quieren contestar hasta ahora con la ley inamovible y la intransigencia".

11.00 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cargado contra PP, Vox y Ciudadanos y ha abogado por la "alianza progresista" conformada pode PSOE y Podemos. Colau ha sido la encargada de proponer al nuevo ministro de Universidades : el sociólogo y economista Manuel Castells.

Quiero empezar este día histórico dando las gracias a @populares@vox_es y @CiudadanosCs por no disimular, por mostrarse tal cual son: gritando, insultando y amenazando nos reafirman en la necesidad indiscutible de una alianza progresista. Buenos días! 😊✊ #Investidura — Ada Colau (@AdaColau) January 7, 2020

10.55 La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, cree que los socialistas están abusando de "aspavientos victimistas" ante la investidura porque la "mayor presión" que sufren es la de atender a su conciencia como demócratas y no apoyar a Sánchez.

10.50 El portavoz de Teruel Existe, Amado Goded, ha explicado en Antena 3 que el diputado de su partido, Tomás Guitarte, ha pasado la noche en un lugar sin determinar por cuestiones de seguridad después de recibir amenazas para que cambie el sentido de su voto del 'sí' al 'no'. Por ahora, su apoyo al dirigente socialista está garantizado.

La plataforma decidió su voto a favor de Sánchez en una reunión el pasado 31 de diciembre antes de conocer el acuerdo entre PSOE y ERC tal y como pudo saber Vozpópuli.

10.40 PSOE y Podemos han reunido a sus grupos parlamentarios antes del pleno para repasar que estén todos y que nadie tenga dudas del voto a emitir. la iniciativa tiene lugar después de las presiones denunciadas por varios dirigentes socialistas para que rompan la disciplina de voto.

10.30 De prosperar la investidura, España será testigo del primer Gobierno de coalición de la historia democrática. El Ejecutivo entre PSOE y Podemos tendrá 20 ministerios, con tres vicepresidencias, según ha sabido Vozpópuli. Son tres carteras más que el actual Consejo de Ministros, en el que se esperan varios cambios de nombres y competencias.