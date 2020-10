Iglesias presiona a Sánchez con la ley del alquiler para blindar el 'sí' de ERC a los Presupuestos

Pablo Iglesias sabe que debe medir sus movimientos hasta el último minuto de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Podemos está convencido de que si el Gobierno adopta (al menos promete) la puesta en marcha de una ley para regular los precios del alquiler, el apoyo de los nacionalistas como ERC, Bildu, JuntsXCat y hasta el PNV estará blindado. La clave, sin embargo, será actuar directamente con Pedro Sánchez, puesto que sus ministros son reticentes.

Podemos ha fijado la batalla sobre los alquileres como la Waterloo de la derecha y de los ministros socialistas que aspiran a alejar a Iglesias del Gobierno. “Sánchez es con diferencia la persona que más apuesta por la coalición”, recalcan fuentes moradas, que revelan en declaraciones a Vozpópuli su intención de ofrecer a los socios de investidura una política “de dignidad social” para desbloquear la negociación presupuestaria.

Sánchez sabe que sin Presupuestos decae la legislatura. El problema para el socialista es que quiere atar un “pacto político” antes de llegar al Congreso. En su memoria queda la traición de ERC de 2019, que le obligó a convocar los comicios. Iglesias es el encargado de resolver el embrollo.

El líder morado trabaja para asegurar el apoyo de ERC y otros nacionalistas a los Presupuestos. El vicepresidente segundo se muestra ahora más optimista que nunca. Cree que solo hace falta que el Gobierno anuncie el próximo martes (día previsto para la presentación del borrador presupuestario) la puesta en marcha “con plazos establecidos y públicamente” de una regulación del alquiler que permita a las comunidades autónomas y ayuntamientos la capacidad de fijar topes de precios para los arrendamientos.

"Medida que gusta a todos"

“Es una medida que gusta a todos, desde ERC hasta Junts y el PNV, porque descentraliza una política de dignidad social”, comentan en el grupo de Podemos. Fuentes de ERC lo confirman. Los republicanos creen que hace falta un gesto hacia los condenados del procés (que algunos ubican en un indulto parcial) y otra política social. Ésta puede ser la nueva ley de alquileres, porque así el Gobierno dará cobertura legal a la norma que ha aprobado la Generalitat a pesar de no tener competencia sobre ello.

El tema del alquiler puede convertirse en la pieza final del puzle de la legislatura. A lo largo de esta semana, Podemos, a través de la diputada Ione Belarra, habló con miembros de otros grupos políticos para generar presión política al PSOE. Ministros socialistas como José Luis Ábalos son reticentes ante una medida que puede afectar a los fondos de inversión y los dueños de inmuebles, y que posiblemente no tenga el visto bueno de la UE.

A lo largo de esta semana, Iglesias se ha reunido con los colectivos que piden fijar por ley el precio del alquiler, y el pasado viernes, el portavoz Pablo Echenique firmó un documento con ERC, CUP, Bildu, Más País y Compromís para habilitar a las comunidades autónomas para “regular el precio del alquiler de forma urgente”. Ese documento es para Podemos la prueba de que si Sánchez se decide, tendrá las cuentas de 2021.

Hasta el último minuto

En ERC resumen la situación: “Esto es algo que tiene que resolver Pablo con Pedro”. Podemos recoge el guante. Fuentes del partido admiten que la negociación entre Nacho Álvarez y la ministra María Jesús Montero (Hacienda) difícilmente será exitosa. Pero confían en que Iglesias haga algo parecido a lo que logró con el Ingreso Mínimo Vital: “Convencer a Sánchez en el último minuto de la negociación, y que el Presidente del Gobierno se imponga a los ministros ortodoxos”.

Los morados están tan convencidos de la bondad de la iniciativa que estarían incluso dispuestos a ceder a ERC la medalla mediática de la misma. Esto significa que, si no se produce el anuncio el próximo martes después del Consejo de Ministros, sea el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien lo presente en una rueda de prensa en un plazo de unas dos semanas.

Lo único cierto, de momento, es que la reforma no irá en el texto del borrador. Se mantendrá como propuesta de ley. Pero tendrá un valor político definitivo para Podemos. “Si tienes la ley, tendrás el borrador [del Presupuesto] casi asegurado. Ha llegado el momento de presionar al PSOE porque blinda la mayoría de investidura. Pablo se lo dirá a Pedro, aunque sea en la última reunión antes del Consejo de Ministros. No sería la primera vez que saque algo potente in extremis”, confían en el cuartel morado.