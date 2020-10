El Gobierno ultima un nuevo estado de alarma para imponer el toque de queda en toda España

El Gobierno ultima la declaración del estado de alarma en toda España para imponer un toque de queda general que frene la segunda ola del coronavirus en España. Fuentes del Ejecutivo explican que se han solicitado informes jurídicos para estudiar la viabilidad de la medida, que podría anunciarse en los próximos días e incluso horas para que entre en vigor en cuanto decaiga el estado de alarma en Madrid el sábado por la tarde.

El Gobierno da por hecho que no queda más remedio que decretar el estado de alarma en toda España por la transmisión descontrolada del virus. Y, sobre todo, por la incapacidad de encajar legalmente las restricciones cada vez más severas que están aplicando las comunidades autónomas. A esta hora no hay un Consejo de Ministros extraordinario convocado para el viernes.

El diario Libertad Digital ha informado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este mismo viernes para anunciar una medida que ya se está aplicando en otros países de nuestro entorno como Francia. Sánchez utilizó este modus operandi de anunciar el estado de alarma días antes de aprobarlo en marzo.

Sin acuerdo con las comunidades

El estado de alarma que estudia el Gobierno volverá a prohibir la movilidad entre comunidades e impondrá un toque de queda nocturno para cerrar la hostelería a partir de las once/doce de la noche y confinar a la población en sus domicilios a partir de esa hora y hasta las cinco o seis de la mañana. La idea es mantener la actividad durante el día con la mayor normalidad posible: colegios, actividad laboral, comercios; pero siempre con aforos reducidos y otras medidas de control.

El Consejo Interterritorial de Salud no ha alcanzado un acuerdo sobre el toque de queda, pero algunas autonomías han pedido amparo jurídico para aplicarlo. Castilla y León, gobernada por el PP y Ciudadanos, lo ha solicitado por escrito. Ante la falta de acuerdo nacional, el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha encargado informes jurídicos para ver si puede implantar esta medida sobre la base de sus competencias autonómicas hasta el próximo día 9 de noviembre.

Somos la segunda comunidad con menos incidencia del virus. Pero no estamos bien. Y no hacer nada no es una opción.Por ello, ante la falta de acuerdo estatal, estamos ultimando una resolución que restrinja la movilidad entre las 00h y las 06h. Los esperamos haciendo camino. pic.twitter.com/2Dwpfnlxlm — Ximo Puig (@ximopuig) October 22, 2020

Estas fuentes aseguran que las medidas que han aplicado las comunidades desde el final de la desescalada estaban pensadas para un escenario de contagios más reducido. Sanidad ha informado este jueves de casi 21.000 nuevos contagios y 155 muertos notificados en las últimas 24 horas. Ante este panorama, el Gobierno estima que el control de la pandemia ya no puede ser regional, sino nacional. Y que no se puede confinar una comunidad sí y otra no. Y aplicar el toque de queda en una sí y en otra no.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que la mejor herramienta para restringir el movimiento es el estado de Alarma, que permitiría a las CCAA imitar la circulación. Pero varios Gobiernos autonómicos como el vasco, el madrileño o el canario, no son partidarios. Tampoco el de Galicia, que prefería un desarrollo legislativo y así lo hizo saber en el consejo.

La Comunidad de Madrid pidió en la reunión que aclarara si esa limitación nocturna que hay que aplicar "serían de actividad o también a la movilidad" por la cobertura legal. Illa aclaró que en el 'semáforo' está previsto que con un nivel extremo (más de 250 de IA) se prohíba la movilidad por lo que sería "necesario una decisión jurídica" como la que ya ha solicitado Puig para Valencia.

Volver al estado de alarma

"No hay justificación de un estado de alarma con medidas igual de duras para todo el territorio". Lo dijo Sánchez el 1 de septiembre. El presidente del Gobierno prometió que no echaría mano del estado de alarma.