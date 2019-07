Francesc de Carreras, fundador de Ciudadanos, comunica a Rivera su baja del partido

Francesc de Carreras, 'padre' político de Albert Rivera y uno de los fundadores de Ciudadanos, ha dejado el partido naranja. El pasado 9 de abril comunicó por carta certificada que se daba de baja como afiliado, según informaron fuentes de la formación a Vozpópuli y confirmó el propio De Carreras a este medio.

Catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y prestigioso articulista, De Carreras se afilió en 2006 a Ciudadanos cuando se formó el partido, así que se consideraba uno de los afiliados "de primera hora". Un año antes estuvo entre los 15 intelectuales que lanzaron la propuesta de formar un partido constitucionalista en Cataluña.

En 2007 se desmarcó de la primera línea del partido, pero siguió formando parte de Ciudadanos como afiliado de base, la misma situación en la que han quedado ahora otros dirigentes que han dimitido en el último mes como Toni Roldán, Javier Nart o Xavier Pericay.

En los últimos años intentó "evadirse" sobre la situación interna del partido, aunque hubo momentos "inevitables" en los que alzó la voz a través de un artículo. Uno de esos lances, recuerda De Carreras, fue en 2016 cuando Rivera dijo que no apoyaría nunca al PP mientras Mariano Rajoy estuviese al frente de los populares, una situación que finalmente sí se produjo tras la repetición de elecciones y el pacto de gobierno al que llegaron PP y Cs. Aquellas 150 medidas provocaron luego la revuelta interna en el PSOE que desembocó en la abstención de los socialistas.

La carta de renuncia

En abril, De Carreras revisó los estatutos del partido y escribió una carta de renuncia al Comité Ejecutivo, tal y como estipula el primer punto del artículo 7. "Escribí un texto muy breve y dije que estaba en desacuerdo con la táctica y estrategia que seguía Ciudadanos y que lamentaba que algunos principios se hubieran abandonado", explica a Vozpópuli sobre el contenido de la misiva.

"A partir de las elecciones andaluzas vi que Ciudadanos adoptaba una actitud, la de contar con el apoyo de Vox, que como excepción se podía justificar pero no como regla a partir de entonces. Después vino lo de (la foto de) Colón, que critiqué en un artículo, y a continuación el veto al PSOE", enumera De Carreras sobre los motivos de su renuncia.

En su opinión, un partido como Ciudadanos, "que está en el bloque constitucionalista y cercano al PP y PSOE", tiene como función el "pactar con unos o con los otros" para que, precisamente, haya mayorías constitucionalistas. El colofón de su enfado oír que de la boca de los actuales dirigentes naranjas saliesen expresiones "más propias de un partido nacionalista español". Estos son los principios en los que, a su juicio, "ha fallado Ciudadanos".

Llamada de Villegas y comida con Rivera

De Carreras no quiso hacer pública la carta a principios de abril, a las puertas de las elecciones generales del 28-A, y hasta ahora ha guardado silencio. El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, le llamó a los pocos días para preguntarle por los motivos de su baja del partido y, tras una breve conversación, quedaron en verse, pero pasados ya tres meses no se ha producido una llamada para tal encuentro.

"Me dijo que estaban intentando hacer las cosas lo mejor posible y que creían que era el mejor camino", señala sobre su conversación con Villegas. Tampoco Albert Rivera le llamó, pero ambos sí que coincidieron en una comida con otras dos personas una semana antes del 28-A. "Pero no me dijo nada y yo tampoco saqué el tema", concluye De Carreras.