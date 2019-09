La Fiscalía cree que el socio VIP de Villarejo fingió vivir en Suiza para engañar a Hacienda

La fiscal de Anticorrupción que investiga el caso Lezo, Ana Cuenca, considera que existe un "cúmulo de datos objetivos" que apuntan a que el empresario Adrián de la Joya, el socio VIP del excomisarioJosé Manuel Villarejo, fingió vivir en Suiza para defraudar a la Agencia Tributaria española, según consta en un escrito de 19 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Esta actuación, que la representante del Ministerio Público apunta que podría ser delictiva, "deberá ser investigada en el cauce penal", concluye la fiscal Ana Cuenca, que en el documento apoya la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de inhibirse y enviar la investigación sobre el dinero suizo de Adrián de la Joya a un juzgado de Madrid.

Las grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo, el presunto cabecilla del clan policial mafioso que según la Fiscalía "infectó" durante años al Cuerpo Nacional de Policía (CNP), muestran el miedo de Adrián de la Joya a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) descubriera que la mayor parte del tiempo vivía en España y no en Suiza.

"Estoy aquí"

"Yo solo tengo un problema, que es que me jodan mi residencia suiza: que me demuestre el 'Troll' [así se refieren los integrantes del clan de Villarejo al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán] que estoy aquí [en España]", llega a reconocer De la Joya ante Villarejo, que contesta: "Imposible. No tiene capacidad para hacer eso. Tendría que utilizar a la Guardia Civil y a la Policía".

El propio excomisario reconoce en la conversación que a todos sus contactos, incluido a su amigo José Luis Olivera, al que denomina "El Oli", les dice que De la Joya está la mayor parte de su tiempo en Suiza: "Que vienes muy poco por aquí".

En otra grabación, Adrián de la Joya explica a Villarejo que había rechazado hacer "un viaje" a Suiza, y que prefería estar en España, porque era donde hacía sus negocios: "No me voy de viaje, que le den por culo al esquí", espeta el empresario de la alta sociedad española.

Tal y como advirtió Hacienda en un informe dirigido a la Audiencia Nacional, De la Joya transfirió en 2010 desde sus cuentas bancarias españolas la suma de 12 millones de euros con destino a una cuenta bancaria de su titularidad en Suiza. En esa misma fecha es cuando traslada su residencia a Suiza, al mismo tiempo que se divorcia de su cónyuge, Cristina Fernández-Longoria Brujo.

Ataque al juez

La decisión del magistrado de inhibirse ha sido fuertemente contestada por De la Joya, que ha atacado al juez y le ha acusado de ordenar una investigación prospectiva o general, que está prohibida en el ordenamiento jurídico español, contra él.

"Resulta cuando menos sorprendente la censura que, gratuitamente y sin sustento legal alguno, se permite realizar el recurrente a la actuación de un órgano judicial que, al apreciar su falta de competencia y acordar la inhibición de unos hechos con apariencia delictiva, puestos en su conocimiento por la Agencia Tributaria, a favor del juzgado que considera competente, solo ha cumplido con la función que legalmente tiene atribuida en el ejercicio de su cargo", lamenta la fiscal Cuenca, que destaca que el Ministerio Público reclamó la inhibición al juez.

"Ilícito penal"

Además, la fiscal destaca que la propia Agencia Tributaria, en un escrito de 14 de febrero de 2019 advirtió al juzgado que los hechos protagonizados por De la Joya y su mujer "podrían ser constitutivos de algún ilícito penal tendente a vaciar su patrimonio frente a futuras responsabilidades penales o administrativas en España".

En el mismo sentido, Ana Cuenca no logra entender a qué se refiere De la Joya cuando acusa al juez de arrogarse funciones que no le corresponden y ordenar una investigación prospectiva: "Pues la única función que se ha arrogado el instructor es [...] remitir el caso al órgano judicial que considera competente para su conocimiento, quien, con plena autonomía, decidirá lo que estime pertinente".

El nombre de De la Joya ha aparecido en los casos de corrupción Atocha, Gürtel, Lezo, Pequeño Nicolás y Tándem. Incluso Hacienda llegó a denominarle en un informe como el "facilitador de negocios" de la jet-set española. El pasado mes de mayo mayo fue arrestado por orden de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público investiga en la pieza separada denominada Pit el mayor pelotazo (10 millones de euros) del excomisario José Manuel Villarejo.