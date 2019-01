La izquierda y el feminismo 'calentarán' la calle tres meses para "frenar a Vox" el 26-M

La izquierda y las organizaciones feministas han convocado a las siete de esta tarde movilizaciones en toda España para protestar por el acceso de Vox al Gobierno de Andalucía, de la mano de PP y Ciudadanos, partidos con los que ha suscrito un pacto de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente.

Las protestas vendrán precedidas de una, estratégicamente en Sevilla y ante el Parlamento Andaluz, a mediodía, justo cuando Moreno Bonilla esté pronunciando su discurso, según aseguran las fuentes consultadas. El lema escogido tiene toda la intención: Ni un paso atrás.

Se trata, en suma, de calentar la calle para reeditar dentro de dos meses la exitosa movilización del 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora, del año pasado. El objetivo nada disimulado es prolongar un clima de contestación a la derecha hasta las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo para "frenar a Vox" en las urnas.

Las organizaciones convocantes, apoyadas por PSOE, Podemos, y los partidos de izquierda y nacionalistas tienen la "convicción" de que la formación de Santiago Abascal va a forzar la desnaturalización de la ley de Violencia de Género andaluza, y posteriormente la nacional si Pablo Casado accede a La Moncloa por medio de otro tripartito; por más que el PP haya obligado a Vox a renunciar a sus postulados más críticos.

En las movilizaciones de esta tarde repartidas por toda la geografía española habrá representación no solo del mundo de la política, también de los sindicatos y otros colectivos sociales. Y el calendario es este:

Como aperitivo de las manifestaciones, el presidente del Gobierno recibió este lunes en La Moncloa a los artistas que se agruparon bajo el lema #Nimediabroma para protestar contra la violencia de género y contra fenómenos como la sentencia de La Manada por la violación de una joven en los Sanfermines de 2016.

Hoy me he reunido con los cómicos y cómicas que participaron en la campaña #NiMediaBroma contra la #ViolenciaDeGénero. He querido agradecerles su apoyo desinteresado a esta iniciativa que busca involucrar a la sociedad en la erradicación de la violencia machista. pic.twitter.com/bYWaIjf181