Nart, Garicano, Igea y Maura: los cuatro miembros de la dirección de Cs que votaron a favor de negociar con Sánchez

Javier Nart, Luis Garicano, Francisco Igea y Fernando Maura, según ha podido confirmar Vozpópuli, han sido los cuatro miembros de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos que han votado a favor de revisar la estrategia del partido en relación con la investidura y abrir una vía de negociación con Sánchez. Ese rechazo de la dirección nacional, que ha contado con 24 votos a favor de mantener la estrategia del 'no' al socialista, ha provocado la dimisión del eurodiputado Nart.

La votación se ha producido a petición del propio Nart y de Garicano, con la clara intención de intentar desbloquear el actual escenario político y poder abrir una vía nueva de negociación que podría desembocar en la investidura de Pedro Sánchez.

Pero la dirección del partido liderado por Albert Rivera ha vuelto a mostrar su no a los socialistas: 24 votos a favor de continuar con el 'no' a Sánchez, cuatro a favor y tres abstenciones (las de Nacho Prendes, Orlena de Miguel y Marta Martín)

Crisis en Ciudadanos

Este hecho se ha producido momentos antes de la rueda de prensa que Toni Roldán, portavoz económico de Cs en el Congreso de los Diputados, ha dado para anunciar su renuncia a continuar en el partido naranja.

El ya exsecretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido naranja criticó en rueda de prensa el acercamiento a Vox. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Éste no es el contrato que yo firmé", subrayó.