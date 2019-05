La unión de derechas se llevaría un fiasco en Navarra y el PSOE se impondría en votos

El PSOE sería la fuerza más votada las próximas elecciones en la Comunidad Foral de Navarra, según la encuesta publicada este jueves por el CIS.

La formación socialista obtendría un 14,9% de los votos, por encima de la coalición de UPN-PP-Cs, Navarra Suma (que obtendría el 13,8% de los votos, muy por debajo del 27,44% de apoyos que obtuvo Unión del Pueblo Navarro en 2015); Geroa Bai (que bajaría del 15,83% al 10,3%); EH Bildu (que caería del 14,25% al 10,2%); Podemos (que caería del 13,67% al 8%); Izquierda Unida (2,9%) y el PACMA (que pasaría del 0,68% al 1,0%). Un 1,6% votaría a otro partido.Un 22% del electorado asegura que no votará a ningún partido y un 3%, que no sabe lo que votará. Un 10,7% no ha contestado.

El reparto de escaños, igualmente, dejaría a Navarra Suma en la primera posición, con 17 escaños (la candidatura individual de UPN sacó 15 en 2015 y 19 en 2011), aunque el PSN pasaría de 7 a 12 y se perfilaría como cabeza de un posible gobierno de izquierdas. Geroa Bai obtendría entre 7 y 9 escaños, EH Bildu, entre 7 y 8, Podemos, 6, e Izquierda-Ezkerra, 1 o 2. El Partido Socialista se ha mostrado favorable un nuevo cuatripartito de izquierdas pero sin EH Bildu.

La ola socialista

La encuesta se realizó la última semana antes de las elecciones generales, en las que la marca 'Navarra Suma' se colocó en primera posición (aunque con 20.000 votos menos que en 2016), por delante de un ya crecido Partido Socialista (casi duplicó sus votos), Unidos Podemos, los nacionalistas EH Bildu y Geroa Bai, y Vox.

Desde 2015, la Comunidad Foral está presidida por Uxue Barkos (de Geroa Bai, con 9 escaños), que encabeza un cuatripartito en coalición con EH Bildu (8 escaños), Podemos (7) e Izquierda-Ezkerra (2).

Frente a ellos, la actual oposición está integrada por Unión Pueblo Navarro (15 escaños), el Partido Socialista Navarro (7) y el PP (2).