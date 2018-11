Las cinco preguntas y respuestas sobre Villarejo que todo el mundo se hace

José Manuel Villarejo. Lleva un año protagonizando titulares. Sus audios han provocado dolores de cabeza a más de un político, empresario y policía. En el último año, hasta al rey Juan Carlos I se ha visto involucrado en la historia. Y esta semana la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dimitió a su cargo en el partido y a su escaño en el Congreso de los Diputados. En Vozpópuli hemos preparado una lista con las preguntas y respuestas sobre Villarejo que todo el mundo se hace.

¿Quién es?

José Manuel Villarejo Pérez. Nacido el 3 de agosto de 1951. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, al que ingresó en 1972, salió en 1983 y se reincorporó en 1993. Empresario. En prisión desde noviembre de 2017; precisamente, por estar acusado de mezclar -durante sus 10 años de excedencia- su carrera policial con la de detective privado. Según la Fiscalía Anticorrupción, el cabecilla de un “clan policial mafioso” que “infectó” el CNP.

En palabras del propio Villarejo, en un audio del 13 de noviembre de 2005 al que ha tenido acceso Vozpópuli, es un policía que “nunca” pensó en dedicarse a la investigación; que pidió la excedencia porque estaba “hasta los huevos de todo”. “Terminé de secretario general, peleado con todos. Tenía un piso, que lo vendí, y con el dinero que me dieron me fui de alquiler y monté mi empresa”, señala en la conversación con el también comisario Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’.

Diez años más tarde, Villarejo alardea de sus negocios en un audio en el que se le escucha hablar con Corinna zu Zayn-Wittgenstein -la examiga del rey emérito Juan Carlos I-. “Algo habrás intuido que no soy tan tonto como aparento. Yo el tema no tengo muy resuelto, muy bien estructurado. Entonces has visto que El País me ha atacado, el diario El País, una semana, ¡las sociedades!, ¡las cuentas!... Ni el 10% han descubierto, son muy tontos, afortunadamente”, apunta el comisario.

¿Por qué se habla tanto de sus audios?

Varias conversaciones grabadas por Villarejo han sido publicadas por distintos medios de comunicación en los últimos meses, incluido Vozpópuli. Las acusaciones de diferentes políticos de que el comisario realizó las grabaciones de forma ilícita no restan interés público e informativo a su contenido; siempre y cuando se ofrezcan en el contexto adecuado y explicando al lector el origen de cada uno de los audios.

¿De qué se le acusa?

Villarejo fue detenido en noviembre de 2017, acusado de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Tándem, llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de Estremera.

El caso Tándem cuenta -hasta ahora- con seis piezas a cargo del juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 6, Diego de Egea. La primera lleva por nombre Guineanos; sobre trabajos de espionaje contratados por el presidente de Guinea. La segunda es Iron, que investiga la contratación de Villarejo para espiar a un bufete de abogados.

Le siguen la pieza Land -en la que Susana Cereceda, dueña de La Finca de Pozuelo, pagó para espiar a su hermana- y la pieza Pit, sobre los intentos del comisario de frenar la extradición de un empresario a Guatemala. Las dos últimas piezas son: Carol, sobre los audios en los que se habla del rey Juan Carlos I y sus cuentas en Suiza; y Pintor, que involucra, entre otros, a Juan Muñoz, esposo de Ana Rosa Quintana.

Adicionalmente, el juez investiga una pieza independiente sobre el comisario García Castaño, en la que también está imputado Villarejo.

¿Quiénes han sido salpicados por sus grabaciones?

El comisario ha amenazado en diferentes ocasiones con publicar información vinculada a diferentes cúpulas de poder, tanto empresariales como sociales y políticas e, incluso, al propio Cuerpo Nacional de Policía. "Si yo hablo caen todos", decía Villarejo. Hasta ahora, los nombres que destacan en la lista de 'salpicados' por sus grabaciones son:

Corinna zu Sayn-Wittgenstein : se difundieron varias grabaciones en las que se escucha a la empresaria; en unas, asegura que el rey Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza para blanquear su patrimonio; y en otras, recurre a Villarejo para salvar la carrera de un dirigente de británico cercano a David Cameron que tenía problemas con Hacienda.

: se difundieron varias grabaciones en las que se escucha a la empresaria; en unas, asegura que el rey Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza para blanquear su patrimonio; y en otras, recurre a Villarejo para salvar la carrera de un dirigente de británico cercano a David Cameron que tenía problemas con Hacienda. Don Juan Carlos I : ha sido salpicado por las afirmaciones de su examiga; sin embargo, el juez De Egea archivó la pieza tras la petición del Ministerio Público, que apelaba a la inviolabilidad del rey emérito.

: ha sido salpicado por las afirmaciones de su examiga; sin embargo, el juez De Egea archivó la pieza tras la petición del Ministerio Público, que apelaba a la inviolabilidad del rey emérito. Dolores Delgado: la ministra de Justicia aparece en varias de las grabaciones; en concreto, en las que corresponden a la comida que el 23 de octubre de 2009 tuvo con el comisario y el juez Baltasar Garzón. Delgado fue reprobada por el Senado y el Congreso de los Diputados por su vinculación con el alto mando.

Baltasar Garzón : el magistrado asistió a la mencionada comida con Villarejo y, según el propio comunicado del Ministerio de Justicia, fue él quien le insistió a Delgado que acudiera a la reunión.

: el magistrado asistió a la mencionada comida con Villarejo y, según el propio comunicado del Ministerio de Justicia, fue él quien le insistió a Delgado que acudiera a la reunión. María Dolores de Cospedal: es una de las últimas afectadas. La 'popular' ha renunciado a su cargo dentro de la dirección del PP y a su escaño en el Congreso de los Diputados tras la publicación de los audios que la involucran a ella y a su marido, Ignacio López del Hierro, en reuniones con el comisario para tratar de minimizar los daños de latrama Gürtel en el partido, así como para investigar al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Inditex : alguien de Zara ( Inditex ) se había puesto en contacto con García Castaño, socio de Villarejo, para conocer 'trapos sucios' de Pablo Isla antes de su nombramiento como consejero delegado de la compañía.

: alguien de Zara ( ) se había puesto en contacto con García Castaño, socio de Villarejo, para conocer 'trapos sucios' de Pablo Isla antes de su nombramiento como consejero delegado de la compañía. BBVA : Villarejo hurgó en la vida privada del exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián para la entidad bancaria.

: Villarejo hurgó en la vida privada del exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián para la entidad bancaria. Antonio Ruiz-Gallardón : según el sumario al que ha tenido acceso este diario, el comisario aseguró que el exalcalde y expresidente madrileño tenía la intención de formar un partido político con el constructor Luis García Cereceda.

: según el sumario al que ha tenido acceso este diario, el comisario aseguró que el exalcalde y expresidente madrileño tenía la intención de formar un partido político con el constructor Luis García Cereceda. Susana García Cereceda: fue clienta de Villarejo y protagoniza Land, una de las piezas del caso Tándem.

Si yo hablo caen todos", decía Villarejo

Juan Muñoz , esposo de Ana Rosa Quintana: fue detenido y dejado en libertad por presuntamente haber contratado al comisario para cobrar una supuesta deuda a Mateo Martín Navarro.

, esposo de Ana Rosa Quintana: fue detenido y dejado en libertad por presuntamente haber contratado al comisario para cobrar una supuesta deuda a Mateo Martín Navarro. Carlos Salamanca : excomisario del aeropuerto de Barajas y amigo de Villarejo. Anticorrupción pidió la reapertura de la pieza en la que está involucrado; el juez decidió archivarla.

: excomisario del aeropuerto de Barajas y amigo de Villarejo. Anticorrupción pidió la reapertura de la pieza en la que está involucrado; el juez decidió archivarla. Enrique García Castaño, alias 'El Gordo': es quien acompaña a Villarejo en gran parte de los audios judicializados por la Audiencia Nacional. Fue comisario de policía y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Detenido en el marco del caso Tándem.

¿Cuánto dinero hizo Villarejo con sus empresas?

La cifra exacta aún es incierta. Al menos hasta 2015 el mando policial contaba con unas 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros, según publicó El País. Este último año se han ido añadiendo montos a la cuenta: desde bufetes de abogados con pagos de 300.000 euros hasta al menos 5 millones facturados por el BBVA, de acuerdo a información difundida por El independiente.

En un escrito de la Fiscalía del 14 de agosto de este año, el magistrado del caso mandó a buscar en siete países la fortuna oculta de Villarejo. En el documento se cifra en unos 5,5 millones de euros la facturación de las sociedades creadas por Rafael Redondo, socio del comisario. El pasado 5 de noviembre, el juez ratificó la decisión de embargar las propiedades y mantener el bloqueo de las cuentas bancarias de Villarejo.