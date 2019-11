Ábalos, sobre los ERE: "No es un caso del PSOE, sino de responsables públicos de la Junta de Andalucía"

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido que el caso de los ERE, cuya sentencia se ha hecho pública este martes, "no es un caso del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía". Asimismo, ha apuntado que no afecta ni al actual Gobierno ni a la dirección del partido, y que el PSOE andaluz "ya depuró las responsabilidades políticas" en el pasado.

Por otra parte, ha aprovechado para atacar al Partido Popular por su condena en otros casos de corrupción. "El PSOE nunca trató de ocultar este caso ni arremetió contra los jueces, como sí hizo el PP; y, desde luego, no destruyó ninguna de las pruebas del caso", ha dicho.

Así, Ábalos cree que esta sentencia permite "dar carpetazo a un caso abusivamente esgrimido por el PP para desviar la atención de su propia corrupción sistémica". "A partir de ahora ponemos punto final a este serial de nueve años de explotación del PP, como elemento compensatorio de sus tramas de corrupción", ha añadido.

El ministro también ha esgrimido que los condenados, entre los que están los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, no ocupan ya ningún cargo público, no están afiliados al partido y "no se les atribuye enriquecimiento ilícito".

Sánchez solo era concejal

Sobre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Ábalos ha defendido que, cuando ocurrieron estos hechos, era solo concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que no debe asumir responsabilidades políticas.

Ábalos ha explicado que se trata de una serie de condenas e inhabilitaciones que no puede dejarles "indiferentes" porque afecta a personas que tuvieron "importantes responsabilidades y organizativas" dentro de la formación.

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Los jueces han considerado que el encausado "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó". Su su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.