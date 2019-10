Pablo Casado ha dicho esta tarde en Murcia que “si Pedro Sánchez saca un escaño menos de los que tiene ahora (123), debe dimitir en la misma moche electoral”, después de haber metido a España en el monumental “lio” de la repetición electoral por capricho. “Por responsabilidad”, ha remachado.

En una comida con 1.600 interventores electorales del PP, Casado ha asegurado que ahora mismo hay “empate técnico” entre PP y PSOE y por eso “se tienen que inventar” el resultado de la macroencuesta del CIS dirigido por Jose Felix Tezanos.

“Ya no hay una sola encuesta que le dé mejor. Por tanto: para que forzó unas elecciones?”, se ha preguntado en voz alta. Para qué un gasto electoral de mas de cien millones de euros? Porque Pedro Sanchez pretende gobernar “como si tuviera mayoría absoluta”.

Lo intentó en esta legislatura fallida ninguneando a Unidas Podemos, al que no quiere ver con una vicepresidencia o ministerios.

Pablo Casado ha puesto el foco también en el hecho de que el Presidente del Gobierno en funciones no haya venido a clausurar el Congreso de Empresa Familiar. No ha venido, ha dicho, “porque no es capaz de explicar a los Empresarios qué está pasando con la economía española”.

Egea: "Pedro Sánchez o España"

Por su parte, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha señalado respecto al CIS, durante la comida, que “cuanto mas se conoce a Pedro Sanchez menos confían en el”; “nadie quiere ser cómplice de las barbaridades que esta haciendo”.

“Por eso ha bajado diez puntos” en intención de voto en relación al barómetro anterior del CIS; “y mas que va a bajar de aquí al diez de noviembre”.

Porque, a quien valoran los españoles en esa macroencuesta es a Casado, insistió, en alusión a que el presidente del PP se encarama hasta la segunda posición de valoración de lideres con un 3,1; casi a tiro de Pedro Sánchez, que baja hasta un 4.0

Y es la sigla PSOE cada vez significa mas “Pedro Sanchez o España”, según Teodoro Garcia Egea.