Camps se desmarca de la Gürtel y asegura que ni adjudicó contratos ni conocía a 'El Bigotes'

Ni adjudicó contratos durante su época como presidente de la Comunidad Valenciana, ni era amigo de Álvaro Pérez 'El Bigotes', ni sabía qué era OrangeMarket. Francisco Camps se ha desmarcado este viernes de la Gürtel. Ha asegurado que la trama es "una creación", ya que "desde la izquierda" se "creó un relato y no pueden romperlo" porque interesa para mantenerle alejado de la política.

En este sentido, ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha hecho alusión a los audios de Villarejo en los que se escucha a la titular de Justicia, Dolores Delgado, y al exjuez Baltasar Garzón: "Cómo es posible que en diez años abierto en canal nadie haya descubierto una reunión con policías, como Dolores Delgado o Garzón, en las que hablaban de qué bueno que tengáis una red de prostitución para sacar información".

Sobre su declaración como imputado, el expresidente valenciano ha asegurado haber contestado a todas las preguntas de todos los letrados. "Salgo satisfecho porque sé que todo lo que se hizo, se hizo bien. No hay ni un dato, ni prueba ni circunstancia que varíe en lo que estoy diciéndoles ahora", ha añadido.

Camps está imputado por prevaricación y fraude a la administración en la pieza número 5 del 'caso Gürtel'

Preguntado por su relación con 'El Bigotes' -quien esta semana le ha vuelto a señalar como responsable-, Camps ha dicho que le conocía de nombre porque era 'quien organizaba los eventos del partido'. Ni amigos ni cercanos. Y ha admitido que fue a su boda porque Ricardo Costa se lo pidió como un favor.

"Pesadilla"

El 'popular' ha asistido ante el juez en el marco de las investigaciones sobre la adjudicación de un contrato que la Generalitat Valenciana concedió a Orange Market, empresa vinculada al entramado del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Durante las casi tres horas de interrogatorio, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, el juez y la defensa.

A su llegada a la Audiencia Nacional, ha asegurado a los medios que afrontaba la comparecencia "con la tranquilidad con la que siempre" afronta estas citaciones "desde hace ya demasiados años".

"Espero que algún día esta pesadilla se termine. Paciencia y tranquilidad, no se puede pedir otra cosa en esta vida", ha manifestado el exlíder del PP valenciano con los brazos extendidos en un gesto de resignación.

Quinta imputación

Su declaración ha sido la última de las 15 que han tenido lugar esta semana en la Audiencia Nacional; ocho imputados y siete testigos. Se trata de la quinta investigación que se abre contra Camps asociada a la trama de corrupción. Esta vez, está imputado por prevaricación y fraude a la administración en la pieza número 5 del 'caso Gürtel' por un contrato otorgado 'a dedo' para montar un expositor de Fitur 2009.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata, ha citado al 'popular' después de que Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' tiraran de la manta el año pasado en el juicio por la financiación ilegal de las campañas del PP en la Comunidad Valenciana.

Este jueves, 'El Bigotes' volvió a señalar a Camps como el responsable de la adjudicación. Afirmó ante el juez que el propio expresidente le dijo en noviembre de 2008 -durante un paseo que hicieron juntos- que daría el contrato de Fitur a Orange Market. Un mes después, dicho contrato fue otorgado a la compañía de la Gürtel. Sin embargo, aclaró en que no se hizo en contraprestación por la deuda que la empresa tenía con el PP valenciano por organizar actos para el partido.

Ante las acusaciones en su contra emitidas por el resto de investigados, Camps ha asegurado que todos "llevan diez años diciendo lo contrario" y que si en estas últimas 48 horas han querido "cambiar de opinión", pues él no lo ha hecho. "No he variado nunca mi relato", ha sentenciado.