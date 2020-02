'Miss Duque', la maestra bilingüe que triunfa en las redes sociales sin tener Twitter

Los métodos de enseñanza de la maestra Verónica Duque (43 años) están triunfando en las redes sociales, pero ella ni siquiera tiene Twitter. Nacida en Alicante, criada en Extremadura y afincada en Valladolid, la docente se presentó en clase de Ciencias Naturales enfundada en un disfraz de cuerpo humano.

Lo había comprado en AliExpress y le pareció que aquel lunes gélido del pasado diciembre era un gran día para dejarse la piel en que, de una vez por todas, sus alumnos de 3º de Primaria aprendieran dónde se ubicaban determinados órganos, huesos y músculos.

Se le veían los dos pulmones, el páncreas y hasta los intestinos. "Hubo de todo. Unos se tapaban los ojos, otros se reían, otros chillaban y otros aplaudían... Pero al final aprendieron mucho. Hay que tener en cuenta que a esas edades, de 8 a 9 años, muchos creen que el corazón está en otro sitio o que los niños nacen por el ombligo", explica a Vozpópuli.

Duque imparte clases de Lengua, Inglés, Ciencias Naturales y Arte en el colegio público bilingüe María Teresa Íñigo de Toro, en Valladolid, y defiende que "no se puede aprender lo que no nos emociona".

Crítica con el uso de las redes por parte de los niños

"Vivimos en un mundo muy digital en el que todo son estímulos y pantallas, así que a los maestros nos cuesta mucho captar la atención y es importante trasmitir curiosidad", considera 'Miss Duque', nombre con el que se dirigen a ella sus alumnos.

Además ver el "interior" del cuerpo humano de su profesora, los niños también pudieron manipular un torso anatómico, por lo que la clase de anatomía resultó muy productiva.

Su compañera, la profesora Charo Llorente, hizo unas fotos para compartirlas con los padres y a Michael Moretta, el marido de Verónica, le pareció motivador subirlas a Twitter. En cuestión de horas, Duque pasó del anonimato a aparecer en el telediario.

"Sigo a algunas instagramers del ámbito Educativo, pero no tengo Twitter ni tengo tiempo para dedicarlo a subir contenido en las redes sociales. Reconozco que las redes sirven para compartir muchas ideas desde el punto de vista profesional, incluso entre personas que viven en distintos países, pero creo que los niños no deben usarlas. Los maestros detectamos muchísima falta de atención en clase", opina.

El 'Hospital Ortográfico'

Pero disfrazarse de cuerpo humano no ha sido su único reclamo para despertar el interés de los pequeños. Duque también ha fabricado un hospital ortográfico en el reposan distintas palabras mal escritas. En función de la gravedad de la falta de ortografía, la palabra pasa más o menos tiempo en el centro. Eso sí, algunas están en la UCI.

Su marido ha vuelto a hacerse eco de la iniciativa en las redes sociales y miles de os usuarioshan aplaudido la idea y la vocación de esta maestra criada en la localidad extremeña de Don Benito que ya lleva la mitad de su vida en Valladolid. Algunos de sus antiguos alumnos, ahora universitarios, han resaltado que 'Miss Duque' es una de esas maestras que nunca se olvidan.

"Fue mi tutora en 5º y 6º de Primaria, la recuerdo con gran afecto y mucho cariño. De las mejores profesoras que he tenido y más marcado me han dejado. Me acuerdo mejor alguna de sus clases que de la mayoría de la universidad", reconoce uno.

Pero la maestra asegura que los métodos que hoy le aplauden en internet son el día a día de la mayoría de maestros de escuela. "Por lo general, los maestros estamos muy desprestigiados, pero esto es la realidad de cada día", asegura.

De volar como azafata a la tiza

Ella quiso ser maestra desde niña. Sin embargo, se licenció en Filología inglesa y, poco después, se puso a trabajar como azafata de vuelo. "Aquello no era lo mío. Me matriculé en Magisterio y terminé cambiando el avión por la pizarra", comenta.

De su profesión le gusta casi todo. Tiene mucha vocación, pero, como tantos otros maestros, no comprende la cantidad de reuniones y papeleo a la que se ven sometidos. "Perdemos muchísimo tiempo de preparar actividades con los alumnos por rellenar papeles sin repercusión que solo sirven para llenar las estadísticas de otras esferas que poco tienen que ver con la tiza", reivindica.

A Duque le gustaría que los políticos fuesen capaces de alcanzar un pacto de Estado por la Educación durante esta legislatura. "En los 15 años que llevo de maestra he conocido tres leyes de educación distintas. Ni siquiera da tiempo a ver los resultados. No se puede cambiar de ley cada vez que cambie el Gobierno", reclama.

"Necesitamos estabilidad y unas ratios que nos permitan atender a los estudiantes de forma más personalizada. Hay mucha falta de recursos y las aulas están a rebosar, ¡pero nos queremos parecer a Finlandia!", plantea.