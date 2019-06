Pamplona, Granada, Cáceres, Melilla... las otras alcaldías que siguen en el aire

Las negociaciones para conformar mañana sábado los gobiernos municipales en las principales ciudades prosiguen sin descanso a lo largo de la jornada. La mayoría de los 52 ayuntamientos de capital de provincia ya tienen un candidato claro para resultar elegido, pero en algunas urbes no se sabrá quién será el próximo alcalde hasta el último minuto.

En Pamplona, por ejemplo, todo apunta a que el próximo regidor será el que más votos obtenga en la votación. Enrique Maya, de Navarra Suma (la coalición entre UPN, PP y Cs) se quedó a un concejal de la mayoría absoluta (13) y puede gobernar salvo que el resto de partidos voten todos a otro candidato, un paso improbable ya que el PSN no quiere dar sus votos a Bildu.

En Andalucía hay dos capitales aún en el alero: Granada y Jaén. En la primera de las ciudades, el socialista Francisco Cuenca fue el más votado con 10 concejales pero necesita el apoyo de Cs al no sumar mayoría suficiente con Adelante, con tres ediles. Incluso, podría gobernar en minoría salvo que el PP cierre un pacto con Cs y Vox que dé la alcaldía a Sebastián Pérez.

En Jaén, Julio Millán del PSOE (11) puede ser alcalde con apoyo de Cs (4), aunque el pacto no está cerrado y podría seguir gobernando el PP con apoyo de Cs y Vox. La llave del Gobierno local la tienen, por tanto, los naranjas con sus cuatro concejales y su candidata, María Cantos, aún no ha aclarado si apoyará este sábado al PSOE o bien escogerá la opción PP-Vox para que continúe al frente del Ayuntamiento el popular Javier Márquez.

En Oviedo, las espadas están en todo lo alto. Ciudadanos (5) negocia a dos bandas con PP (9) y PSOE (8) y a lo largo de esta tarde anunciará con quién llega a un acuerdo. Sus opciones se resumen fácilmente: o mantiene el gobierno socialista o cambia al PP.

Las dos capitales de provincia de Extremadura, Badajoz y Cáceres, podrían servir para un intercambio de cromos entre PP y Ciudadanos. Así, en Cáceres, el PP (7) ultima un acuerdo con Ciudadanos (5) para que sea alcalde el 'popular' Rafael Mateos. Mientras, en Badajoz, el pacto de PP y Ciudadanos puede dar la alcaldía a este último, con 4 concejales, y que gobierne el naranjaIgnacio Gragera.

De las principales ciudades catalanas, las más dudosas son Lérida y Badalona. En la primera, ERC y JxCat han firmado este viernes un acuerdo para un gobierno de coalición en el Ayuntamiento para el que cuentan con trece concejales, a uno de la mayoría absoluta, y que, de salir adelante, pondrá fin a 40 años de gobiernos socialistas en Lleida.

En las pasadas elecciones municipales, ERC quedó en primer lugar con 7 concejales, seguida del PSC, también con 7 pero menos votos, seguida de JxCat con 6, Cs 3, Comúlleida 2 y PP 2. Ahora falta saber si Comú de Lleida se sumará al gobierno de colación.

En cuanto a Badalona, Xavier García Albiol (PP) acaricia el regreso a la Alcaldía ya que el PSC se niega a apoyar a la candidata de Badalona Valenta -Dolors Sabater-. El PP ganó las elecciones con 11 concejales, pero la izquierda le supera con 15 ediles (siete de la coalición Guanyem-ERC, seis del PSC y dos de los comunes) además del concejal de JxCat que estaría dispuesto a dar su apoyo a este eventual bloque. Si la oposición no llega a un acuerdo, el PP gobernará en la tercera ciudad más poblada de Cataluña.

En Zaragoza, el PP ha cerrado un pacto con Ciudadanos por el que tendrá la alcaldía el 'popular' Jorge Azcón, pero dependen de Vox, que ha negado de momento su voto. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, dijo sentirse "pesimista" con la situación en la capital aragonesa porque no existe ningún pacto con su formación, ni del PP ni de Cs, y por ello expresó su deseo de que cambie la situación en próximas horas para evitar que la alcaldesa sea la representante de la lista más votada, la socialista Pilar Alegría.

En las Islas Canarias, las negociaciones para formar el próximo Gobierno regional están condicionando los pactos municipales. En Santa Cruz de Tenerife ganó Coalición Canaria (10), con PSOE en segundo lugar (9), y ambos necesitan cerrar pactos que incluyan a Ciudadanos (2), que de momento no está cerrado.

Pulso en las ciudades autónomas

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aún no se tiene claro quiénes serán sus próximos presidentes. En la primera, Juan Jesús Vivas (PP) logró 9 de los 25 escaños de la Asamblea y será reelegido si el candidato del PSOE, Manuel Hernández, que logró siete escaños, no se presenta a la elección, tal y como ha notificado el propio candidato socialista en los días previos.El tercer cabeza de lista, de VOX, Juan Sergio Redondo, logró seis escaños mientras que los otros dos -Fátima Hamed del MDyC y Mohamed Alí de Caballas- no pueden influir al tener con dos y un escaño respectivamente.

En Melilla, el PP venció el 26-M con 10 ediles y Juan José Imbroda puede volver a ser presidente de la Ciudad, pero necesita a Vox (2) y Cs (1) y no ha cerrado aún pactos. Para más inri, se puede formar una alternativa con Coalición Por Melilla (8), PSOE (4) y Cs.

Cs puede desnivelar el empate

Por tanto, el concejal naranja, Eduardo de Castro, será el que desnivele la balanza para un lado o el otro. En su última reunión con Imbroda, le transmitió que si quiere obtener el apoyo de Cs debe renunciar a su acta de diputado, no presentarse como candidato a presidente y tampoco integrar en un futuro gobierno del PP a Vox. Todo en aras de la "regeneración".

Eso sí, el candidato de Cs señaló que, en el caso de que sus condiciones no sean aceptadas, se abstendría y permitiría gobernar al bloque PP (10)-Vox (2) frente a CPM (8)-PSOE (4). Aunque los bloques sumen los mismos diputados (12), los populares consiguieron más votos por lo que Imbroda podría seguir siendo presidente de la ciudad autónoma. Pero todo puede pasar de aquí a mañana.