La alcaldesa de Móstoles cesa a su hermana tras la polémica suscitada por enchufarla en el Ayuntamiento

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, se ha visto obligada a cesar a su hermana, Laura Posse, a la que nombró nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio, después de que el PSOE de Madrid se lo haya pedido, según ha adelantado la Cadena SER.

Una noticia que se ha producido un día después de que la alcaldesa insistiera en que no iba a revocar el decreto del nombramiento de su hermana, un cargo de confianza con una remuneración de 52.000 euros. "No voy a revocar los nombramientos. Me rodeo de las personas cualificadas y de absoluta confianza", señaló este miércoles.

Este miércoles por la tarde, la alcaldesa de Móstolesfue recibida al grito de "fuera" y "ladrona"en el pregón de las fiestas del pueblo que representa, tal y como se puede escuchar en varios vídeos que han publicado algunos de los asistentes en las redes sociales.

Con estos abucheos y pitadas, los mostoleños han mostrado su protesta y rechazo a las dos actuaciones más polémicas de la socialista: el nombramiento de su hermana, Laura Posse, como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio y el ascenso de su tío, Vicente Posse, como director técnico administrativo de Deportes. Anteriormente trabajaba como funcionario del área de Cultura. Con el nuevo cargo recibirá un complemento salarial de "1.607 euros al mes".

A estas dos polémicas se suma que se subió el sueldo en un 16% más. Sin embargo, Noelia Posse no entendía que se hubiera generado alarma por este asunto. Además, estaba segura de que su partido no le iba a pedir "que revoque estos nombramientos".

Aunque Posse se mantenía firme en las decisiones que había tomado, señaló que "no iba a entrar en si es ético o no" lo que ha hecho.

Franco: "El caso está en manos del comité de ética socialista"

El secretario general del PSM, José Manuel Franco, declaró en una entrevista en la Cadena SER, que este martes el PSOE había llamado a la alcaldesa "y le hizo ver la posibilidad de revocar estos nombramientos". Además le instaba a que diera marcha atrás por una "cuestión de estética" e indicó que "el caso se ha puesto en manos del comité de ética socialista".

A continuación, Franco manifestó: "Como secretario general del PSOE madrileño no puedo estar de acuerdo. Es poco estético. A través de la Comisión de Ética y Garantizar vamos a recabar información sobre el currículum de los candidatos y actuaremos en consecuencia". Según se ha apuntado en la Cadena SER, Posse es una protegida de un asesor de Pedro Sánchez en Moncloa.