Rivera, dispuesto a acuerdos de Estado con Sánchez y promete una oposición distinta a la del PP

No habrá Gobierno, pero sí entendimiento. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este martes que está dispuesto a llegar a acuerdos de Estado con Pedro Sánchez y ha prometido una oposición distinta a la del PP en la próxima legislatura.

Rivera ha dejado claro que Ciudadanos no negociará un Gobierno con el PSOE. Pero ha tendido la mano a Sánchez en materias como lucha contra el terrorismo, política exterior o medio ambiente.

Y en cuanto a los mensajes que llegan de los empresarios, bancos y compañías del IBEX a favor de un acuerdo con el PSOE, ha respondido de forma contundente.

"Han votado los españoles, no la CEOE o un banco", ha dicho en el programa de Ana Rosa en Tele 5.

Felicitó a Sánchez por mensaje

Rivera ha confirmado que envió un mensaje de felicitación a Sánchez el lunes y que el presidente le respondió.

"Estamos obligados a tener un Gobierno del PSOE con Podemos en coalición o de pacto de Gobierno", ha dicho Rivera. "Pero también una oposición que haga un papel de Estado. Yo me comprometo a hacer oposición pero a pensar en España".

"En los temas de terrorismo, en los temas de Europa y política internacional, en los temas de Estado yo voy a jugar con España, no con Ciudadanos. Hay asuntos de Estado en los que Ciudadanos va a demostrar que aunque estemos en la oposición que es donde nos han enviado los españoles vamos a pensar en España", ha añadido.

Ciudadanos obtuvo 57 diputados en las elecciones generales. Es un crecimiento de casi un 80% en número de escaños con respecto al 2016. Rivera ha dicho que el resultado les convierte en opción de Gobierno frente a un PP "hundido".

"El hundimiento de un partido que fue hegemónico se ha descompuesto y ahora toca que Ciudadanos desde una posición liberal, constitucionalista y que desde el centro político lidere una alternativa", ha asegurado. "Quiero que España tenga una oposición fuerte para tener el Gobierno en un futuro".

Más iniciativa legislativa

Rivera ha dicho que el crecimiento de Ciudadanos no ha sido suficiente para llegar al Ejecutivo. Pero ha dicho que su nuevo grupo parlamentario, el tercero del Congreso, jugará un papel fundamental.

El líder naranja ha recordado que a partir de ahora tendrán capacidad de recurso al constitucional en solitario -al superar los 50 diputados- y una iniciativa legislativa mayor.

"Me comprometo con los españoles que nos han votado que les vamos a defender de quien quiera saltarse la Constitución y machacarles a impuestos", ha dicho. "Necesitamos una oposición fuerte que vigile al Gobierno, que no haya mediadores con los separatistas, que no haya indultos o que no suban los impuestos".