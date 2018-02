Vuelve la bronca al Congreso: Ciudadanos se enzarza con ERC por pedir diálogo bilateral

El Congreso ha arrancado este martes el nuevo período de sesiones con un duro debate a cuenta de la moción presentada por Esquerra Republicana, en la que el diputado Joan Tardà ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que establezca un "diálogo bilateral" con el Gobierno de la Generalitat para alcanzar una "resolución democrática a las demandas expresadas de manera permanente" en Cataluña.

"Nunca se atrevió el Imperio Británico a aplicar el delito de rebelión a Gandhi, que también luchaba sin violencia por la independencia de la India. De hecho, por su crueldad sólo puede compararse a la justicia de la Sudáfrica del Apartheid, que condenó a cadena perpetua a Nelson Mandela", ha asegurado Tardà desde la tribuna de oradores en referencia a la situación judicial de algunos líderes independentistas.

El parlamentario ha acusado al Gobierno de estar "instalado" en una "espiral represiva y autoritaria" y de estar preparando una "causa general contra el independentismo". Asimismo, ha hablado de una "animadversión ancestral hacia Cataluña, convirtiéndola en el enemigo interior que enardece el patriotismo español y llena de banderas los balcones de España". Tardà ha concluido que "sin voluntad de diálogo bilateral (...) se eternizará el conflicto y la inestabilidad se hará crónica en España".

La moción de ERC contaba con el apoyo de los diputados del PDeCAT, del PNV y de Unidos Podemos, aunque no saldrá adelante en la votación ante el rechazo de los grupos del PP, PSOE y Ciudadanos. "Los políticos, militantes y votantes de Cs, PP y PSC hemos sido constantemente señalados como enemigo interior cuando gobernaban ustedes", le ha replicado el portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, al tiempo que recordaba que la mayoría social en Cataluña "no es independentista".

"Con esta moción vuelven ustedes por sus fueros. Es verdad que no han plasmado en el texto lo que dicen en sus intervenciones. Pero se les ve el plumero", le ha espetado después. Tardà no ha hecho referencia a la unilateralidad en su discurso y se ha referido a la independencia como un "proceso democrático". "Dicen que les molestan las banderas españolas en Cataluña, pues a mí me molesta su bandera de odio", ha concluido Girauta.

Por su parte, el diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell, se ha mostrado favorable a la moción. "Insta a dialogar entre dos gobiernos. No habla de independencia ni de la vía unilateral. El diálogo es el único camino. En democracia no es una opción, sino una obligación", ha argumentado. En la misma línea se ha expresado el representante del PNV, Aitor Esteban. "Hay un problema político. Cataluña se siente una nación. No vamos a solucionar nada de esta manera y no entiendo que no se pueda elegir a Puigdemont", ha concluido.

La portavoz del PP en el debate, Alicia Sánchez Camacho, se ha mostrado en contra de la pretensión de los republicanos, aunque también ha dejado un recado a Ciudadanos. "Señor Girauta, ustedes han ganado, ¿pero por qué no se presentan ustedes a la investidura?", ha preguntado.

Investidura en el aire

El texto ha sido presentado a pesar de que en aún no se ha podido conformar un Ejecutivo catalán, mientras el presidente cesado, Carles Puigdemont, sigue huido de la Justicia española en Bélgica y los grupos independentistas no son capaces de ponerse de acuerdo para encontrar otro candidato viable para la investidura.

Los portavoces de ERC y el PDeCAT (Carles Campuzano) han defendido la legitimidad y conveniencia de que el exdirigente catalán sea investido de nuevo aunque la semana pasada tuvo que aplazarse la sesión en el Parlament. Los letrados de la Cámara catalana deben emitir un informe en los próximos días para aclarar si empieza a correr el plazo para una nueva convocatoria electoral.

Rajoy deberá responder a preguntas de la oposición sobre Cataluña en la sesión de control de este miércoles

El de este martes ha sido el primer pleno en el Congreso desde las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre en Cataluña, convocadas por el Ejecutivo tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A las nueve de la mañana de este miércoles tendrá lugar la primera sesión de Control, en el que los miembros del Gobierno deberán responder a las preguntas de la oposición relacionadas con la situación en Cataluña. "¿Considera el presidente que el uso del FLA en Cataluña durante el proceso separatista ha sido adecuado?", le preguntará el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al jefe del Ejecutivo.