Podemos y Vox estarán en la Mesa del Parlamento andaluz, que presidirá Ciudadanos

PP y Ciudadanos negocian a contrarreloj una Mesa del Parlamento andaluz en la que estén sentados todos los partidos que obtuvieron representación el 2-D, incluidos Vox y Podemos. La presidencia de la Cámara será, salvo sorpresa, para la diputada naranja Marta Bosquet, tal y como adelantó Vozpópuli.

El nuevo Parlamento de Andalucía se constituye este jueves con algunas incógnitas sobre la elección de su máximo órgano pendientes de resolver. La negociación entre el PP y Ciudadanos está cerrada en cuánto al programa de gobierno, pero falta concretar la composición del nuevo ejecutivo, que será casi seguro de coalición.

Siete miembros en la Mesa

Antes de nombres y cargos, se debe formar la Mesa, que está integrada por siete miembros en Andalucía. La intención de PP y Ciudadanos es que todos los grupos parlamentarios formen parte de la misma, incluidos Podemos y Vox.

Fuentes de la dirección naranja en Andalucía aseguran que su propuesta es que todos los partidos "estemos en la Mesa con voz y voto". "Para eso debe haber acuerdo", dicen estas fuentes. El PP también comparte esta visión. El objetivo es cerrar este miércoles un acuerdo, que incluya la presidencia de Bosquet. Este acuerdo todavía no está cerrado.

“Siempre hemos dicho que íbamos hablar con todos los grupos políticos, absolutamente con todos”, afirmó la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, en una entrevista a Canal Sur Radio.

La supuesta preferencia de Ciudadanos por el PSOE ha generado un rifirrafe entre el partido de Santiago Abascal y Ciudadanos, que tiene más de escenificación que de problema real. Vox ha sugerido que está dispuesto a una repetición electoral ante lo que considera una falta de respeto a sus votantes. Pero nada hace sospechar que esas palabras signifiquen algo más que la pura retórica política.

“Es un triple win win”, explica una fuente conocedora de las negociaciones. “A Vox le viene bien jugar este papel un poco de outsider al pacto, a Ciudadanos también le conviene marcar distancias con Abascal y al PP le gusta el traje de árbitro”.

Habrá pacto

Nadie duda de que el pacto, más tarde o más temprano, saldrá adelante. El PP, que ha reconocido conversaciones informales con Vox, asegura que la formación de Abascal no pondrá problemas al acuerdo con Ciudadanos porque “siempre ha dicho que no quiere formar parte del Gobierno y no iba a impedir el cambio, con lo cual no tiene por qué hacerlo”.

La propia López dejó entrever que el PP contará con Adelante Andalucía –la coalición de Podemos e IU- en la Mesa.

“A Podemos no le gustó el cambio, Pablo Iglesias salió a decirle a la gente que saliera a la calle a manifestarse, hubo revueltas, heridos en Cádiz, y eso me parece lo menos democrático del mundo, pero eso no significa que no vayamos a hablar con Adelante Andalucía, porque no se trata de un nuevo gobierno, sino de una nueva forma de hacer política y hacer gobierno”, dijo.