Teresa Rodríguez abre la puerta a dejar la dirección de Podemos Andalucía

La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, medita y debate con la dirección de su partido si optará de nuevo a la coordinación de la formación morada en la III Asamblea Ciudadana, que se celebrará en marzo y renovará los órganos de decisión.

La dirigente anticapitalista de Podemos, según los estatutos, ha agotado cuatro de los seis años que puede estar al frente de la formación, y actualmente debate con su equipo sobre si dará un paso atrás o repetirá como candidata, posibilidades que mantiene al cincuenta por ciento.

"No es una decisión personal, es una decisión del equipo de dirección que estamos debatiendo", ha asegurado en rueda de prensa.

Antes deberá dilucidar los compromisos adquiridos por la dirección de conseguir la autonomía de Podemos Andalucía respeto a la dirección estatal y el PSOE-A, así como la construcción de un "sujeto político" propio andaluz (Adelante Andalucía) que sea alternativa.

"Hay que hacer balance sobre estos compromisos y ser honestos, decir hasta donde hemos llegado y hasta donde queremos llegar", ha resumido.

La respuesta se conocerá seguramente la próximas semanas antes de principios de marzo, cuando Podemos Andalucía celebra su III Asamblea Ciudadana.

"Seguiremos cultivando estos acuerdos para evitar que las derechas arramplen con todo"

Preguntada por las relaciones con el PSOE-A y por si la formación del Gobierno central de coalición puede favorecer la interlocución entre ambos partidos, Rodríguez ha respondido que son "bastante" habituales los acuerdos parlamentarios con los socialistas en el Parlamento en este y el anterior mandato.

"Seguiremos cultivando estos acuerdos para evitar que las derechas arramplen con todo", ha señalado la dirigente morada, que ha aclarado que su formación intentará que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumpla" con las expectativas de Andalucía.

La líder andaluza ha hablado de Susana Díaz

Rodríguez ha sostenido, además, que la falta de fluidez en las relaciones con el PSOE-A "no es un problema de nombres (por Susana Díaz) sino de políticas, y ha aseverado: "No he visto muchas diferencias políticas claras entre Susana Díaz y Juan Espadas", alcalde de Sevilla que no ha descartado optar al liderazgo de los socialistas andaluces.

"Si PSOE-A cambian en sus políticas y dar un giro, lo celebraremos", ha apostillado.