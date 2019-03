Pedro Sánchez contesta a Susana Díaz sin citarla: "Abrimos el PSOE al talento"

Pedro Sánchez lo tiene claro. En su primer intervención ante el Comite Federal del partido que va a aprobar todas las candidaturas, las de Congreso y Senado para el 28 de abril, y la europea, las autonómicas y municipales para el 26 de mayo, el presidente del Gobierno ha contestado la denuncia de falta de integración que ha hecho a su llegada Susana Díaz, para señalar: "Abrimos el PSOE al talento".

Hasta ahí la pelea orgánica. Luego, todo han sido referencias a las tres derechas y a los independentistas catalanes, que se manifestaron ayer en Madrid con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la cabeza. "Mientras el PSOE gobierne nunca habrá independencia", les ha advertido". "Dentro de la Constitución, todo, pero fuera nada" que negociar.

🌹@sanchezcastejon: El #28A salimos a ganar. Pero no a ganar por ganar.✊Salimos a ganar para hacer.✊Salimos a ganar para transformar España.✊Salimos a ganar para que España avance, no retroceda, y nadie se quede atrás.#LaEspañaQueQuierespic.twitter.com/PHmRN0DAA1 — PSOE (@PSOE) 17 de marzo de 2019

El próximo 28 de abril el PSOE sale a ganar, ha dicho el jefe del Ejecutivo socialista; "pero no a ganar por ganar" sino para seguir haciendo. Un proyecto que no se opone porque "creemos en la política que deja huella y no provoca cicatrices". "Somos el único baluarte de estabilidad en el sistema político" y la España que "no se deja llevar por la ira" lo sabe.

La única oportunidad de sumar para la derecha es la abstención de la izquierda y por eso hay que "llenar las urnas de votos". "Lo que nos jugamos el próximo 28 de abril es el país que queremos: una España en la que quepamos todos o solo aquellos que se fotografiaron en la Plaza de Colón", ha recalcado en alusión a PP, Ciudadanos y Vox.

Porque "España no es extremista". Los españoles, ha dicho el presidente del Gobierno, "saben que sus problemas nunca se van a resolver desde posiciones ultras". "Somos un país de fuertes convicciones pero con un sentido practico de la vida envidiable".

"El único proyecto que tiene la derecha es frenar nuestro proyecto", ha dicho el líder socialista, rematando con: "o mucho me equivoco o no habrá cordón sanitario"

El unico proyecto que tienen PP, Ciudadanos y Vox es "frenar nuestro proyecto". "¿Qué les molesta a la derecha y a sus tres siglas? ¿Las medidas sociales o que hayan sido aprobadas por un gobierno socialista?", se ha preguntado. "Pues lo primero es insolidaridad y lo segundo, sectarismo".

Su problema es que tienen una forma "patrimonialista" de entender el país. "En el Gobierno exigen una lealtad que abandonan en cuanto pasan a la oposición".

Capítulo aparte le ha merecido al secretario general del PSOE el intento del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de dejar fuera al partido del gobierno de las formaciones constitucionalistas. "A este partido, que se ha dejado vidas en el País Vasco por el terrorismo, lecciones de constitucionalismo ni una... al PSOE, que ha sido leal con el Estado, con su soberanía, lecciones ni una", ha señalado entre los aplausos de los casi 300 miembros del máximo órgano entre congresos.

Una visión "excluyente"

"Ninguna de las tres derechas va a poner un cordon sanitario al PSOE", advierte el candidato socialista. De nuevo, insistió esta mañana, "estamos ante una visión excluyente de la sociedad: Solo camino con aquellos que leen la constitución como yo quiero".

Y además, se preguntó: "¿Qué nos quieren decir: que no van a hablar con nosotros para mejorar el sistema educativo en la próxima legislatura, para mejorar el sistema de pensiones, para luchar contra el cambio climático o por un nuevo Estatuto de trabajadores?".

"La democracia no es vetar y os digo: o mucho me equivoco o no va a haber cordón sanitario que tuerza la voluntad de este país, que no quiere volver atrás 40 años".