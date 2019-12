La investidura de Sánchez, en manos de Oramas, Revilla y Teruel Existe

Con la teórica abstención de ERC y de EH Bildu -que ha anunciado que someterá a la consideración de sus bases la abstención de sus cinco diputados- y con el el 'sí' de los peneuvistas, la investidura de Sánchez depende cada vez más de los partidos regionalistas. Según ha podido saber Vozpópuli, PRC, Coalición Canaria y Teruel Existe aún no han alcanzado ningún acuerdo con el PSOE como sí lo han hecho los nacionalistas vascos.

Tras conocer el escrito presentado este lunes en el alto tribunal por la Abogacía del Estado, que contempla la salida de prisión del líder de los republicanos catalanes, Oriol Junqueras, tanto para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) como al Parlamento Europeo a cumplir con los trámites necesarios para tomar posesión de su escaño como eurodiputado, ERC avanza en dar luz verde a la investidura de Pedro Sánchezcon laabstenciónde sus 13 diputados.

El PNV ya ha dado su visto bueno.Sus seis diputados votarán a favor de investir al dirigente socialista como presidente del Gobierno después de haber alcanzado un acuerdo que incluye la cesión a la comunidad vasca de la Seguridad Social, los aeropuertos, las cárceles y paradores.

El PSOE también se compromete a traspasar las competencias de tráfico en Navarra en seis meses. Lo que supone la salida de la Guardia Civil de la comunidad foral. Y se presta a abrir cauces para la participación de las seleccionesdeportivas vascas en competiciones internacionales.

PRC, CC y Teruel Existe

De esta forma, la presidencia de Sánchez queda en manos de los diputados del PRC, Coalición Canaria, BNG y el recién entrado Teruel Existe. La negativa de PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma ya están aseguradas. Junts per Catalunya se decanta por el 'no' porque cree que un supuesto reconocimiento de la inmunidad del líder de Esquerra como eurodiputado en el informe de la Abogacía del Estado no sería un gesto "suficiente" y aboga por "la liberación inmediata" del dirigente de ERC.

"Es legítimo que haya negociación, Junts per Catalunya también ha tenido un par de reuniones pero creemos que no se dan las condiciones para dar apoyo", ha dicho este lunes el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat Damià Calvet.

La CUP, que debutó en el Congreso con dos escaños el pasado 10-N, ya trasladó a Adriana Lastra que no contribuirán a lo que describen como una "gobernabilidad vacía" ya que, en su opinión, "no se dan las condiciones para la resolución del conflicto" catalán. Una posición inamovible con la que ya contaba el PSOE.

Segunda votación por mayoría simple

Si finalmente la CUP opta por el 'no' a Sánchez en lugar de la abstención, sus dos votos se sumarían a los 161 en contra de PP (89), Vox (52), Ciudadanos (10), Juns Per Catalunya (8) y Navarra Suma (2). En total, serían 163 negativas.

La investidura de Sánchez podría lograrse en segunda votación por mayoría simple. Bastarían los 120 votos a favor del PSOE, los 35 de Unidas Podemos, los seis del PNV, los tres de Más País y Compromís; las abstenciones de ERC (13) y EH Bildu (5) y que también brindasen su apoyo -en forma de abstención o con votos a favor- CC (2), el Partido Regionalista de Cantabria (1), Teruel Existe (1) y BNG (1).

Fuentes del partido liderado por la canaria Ana Oramas confirman a este diario que la posición del partido aún no está fijada y que no existe ningún acuerdo firmado entre PSOE y CC para una investidura que podría celebrarse el 5 de enero, fecha con la que ya trabajan los asesores de Sánchez.

Desde Teruel Existe aseguran que están en plenas negociaciones y que aún no han alcanzado un pacto para facilitar la investidura. "Estamos en contacto y negociando", atajan. Declinan pronunciarse sobre la filtración del informe de la Abogacía del Estado a ERC y sobre el contenido del documento.

Los regionalistas cántabros explican a Vozpópuli que su respaldo a Sánchez, con quien ya tienen "un pacto vigente firmado desde junio", dependerá del acuerdo de los socialistas con el secesionismo catalán, un pacto que aún desconocen.