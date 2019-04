Rivera ha respondido al exprimer ministro francés y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, después de que éste le afease su "error" al fotografiarse con Vox en la manifestación de la madrileña plaza de Colón del pasado 10 de febrero.

"No se trata de decir palabra gruesas. Yo combato al populismo proponiendo llegar a los autónomos, a las familias. Cuanto más hablamos de populistas y menos propongamos, ellos ganan", ha sostenido Rivera, después de que Valls criticase que Cs no luche contra la "extrema derecha".

En este sentido, el líder del partido naranja ha defendido que su proyecto se basa en proponer "en vez de insultar". "Voy a construir un proyecto en positivo, dando la mano a la mayoría de las familias. Hay que pasar página a los nueve meses de Sánchez y a los 40 años de bipartidismo", ha apostillado.

Un gobierno con PP y Vox

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este domingo que prefiere formar un gobierno con el PP y sin Vox aunque no ha descartado su apoyo siempre que no se condicionen sus políticas.

En una entrevista en 'El Objetivo' de La Sexta, recogida por Europa Press, el líder de la formación naranja ha insistido en que su apuesta por formar gobierno con los 'populares' tras las elecciones generales del 28 de abril.

"Más serio, más riguroso, con gente sensata y profesional y que sepan lo que dicen. Porque hay cosas de Vox que no me las imagino de un ministro, como lo de las armas. Yo no quiero en España lo que se ve en Estados Unidos", ha apuntado.

Preguntado sobre el pacto suscrito en Andalucía en el que participaron PP, Vox y Cs, Rivera no ha descartado recibir el apoyo de la formación liderada por Santiago Abascal siempre que eso "no condicione" sus políticas.

"En Andalucía ha bajado la cuota de autónomos, hemos suprimido el Impuesto de Sucesiones y estamos haciendo una auditoría a la Junta", ha recordado el presidente de Cs para después señalar: "Lo que pasa en Andalucía es bueno".