El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui deja la política

El socialista Ramón Jáuregui ha anunciado a mañana de este sábado que deja la política. El político español que desde el año 2010 es eurodiputado, ha confirmado la decisión en un acto en Bilbao.

Jáuregui, que se encuentra en el acto de conmemoración de la fusión del PSE con EE, ha sido uno de los miembros de la formación que ha mostrado una postura contraria a la línea del actual secretario general del partido, Pedro Sánchez.

Lo hace tan solo un día después de que, durante la escuela de Gobierno del PSOE, el exministro socialista y exsecretario general de la OTAN Javier Solana afirmase que no estaba "contento" con el partido. Fue el único miembro de la 'vieja guardia', además de José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia, que asistieron a la cita con Sánchez. Este la aprovechó para lanzar la crítica por dejar de lado el pacto educativo y por su postura en relación a la prisión permanente revisable.

Jáuregui ha intervenido en el teatro Arriaga en un acto en el que ha estado acompañado, entre otros, de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y del actual parlamentario y exvicesecretario general de EE, Mikel Unzalu, entre otros.

A la finalización de su discurso, en el que ha valorado la convergencia entre ambas formaciones y ha reconocido que no se reconoce "en la Europa de los pueblos que plantea el lehendakari, Iñigo Urkullu, sino en la Europa de los ciudadanos y los derechos sociales", Jáuregui ha anunciado su decisión de abandonar la política.

"Aprovechando que os tengo a todos quiero terminar diciendo que estos años os he representado en multitud de sitios porque me habéis dado ese inmenso honor. Os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política no he encontrado mejor momento para despedirme que éste", ha añadido.

Jáuregui, nacido en 1948 se despide así de la política a sus 69 años. El político fue diputado de las Cortes Generales de Álava desde el año 2000 hasta el 2009 y desde 2011 hasta 2014. En este último periodo, entre 2010 y 2011, cumplió con el cargo de ministro de la Presidencia de España bajo la legislatura de Zapatero, sustituyendo a la que hasta entonces ocupaba el ministerio, María Teresa Fernández de la Vega.

Como eurodiputado, el socialista comenzó su andadura en 2010 y fue nombrado presidente de la Delegación Socialista Española en la Eurocámara el 10 de octubre de 2016, puesto que defendió hasta el 19 de junio del pasado 2017.

Sus inicios

Jáuregui fue delegado del Gobierno de España en País Vasco desde 1883 hasta el año 1987, fecha en la que fue nombrado vicepresidente del Gobierno Vasco.

Como secretario general del PSE-EE-PSOE inició su carrera un año después, siéndolo hasta finales de 1997.