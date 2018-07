Fútbol, cine... El bloqueo de Sánchez deja la RTVE fuera del mercado

RTVE se ha convertido en un monstruo de 6.400 trabajadores y 1.000 millones de presupuesto anual sin presidente ni consejo de administración, pero también sin administrador único que se encargue de su gestión. Día que pasa, contratos que se quedan en el aire o, lo que es peor, que se pierden. Según revelan fuentes del consejo saliente, la situación "de absoluto bloqueo" que atraviesa el ente público "por la falta de responsabilidad de los políticos" tiene a los trabajadores "seriamente preocupados" debido a la cantidad de decisiones que dependen directamente del presidente de la corporación y de los miembros del citado órgano.

Los 'salientes' están cesados, pero la nueva cúpula tampoco llega. Después de que este lunes el Congreso de los Diputados rechazase la propuesta de PSOE y Podemos para la renovación debido a la supuesta equivocación de dos diputados, el Ejecutivo de Sánchez tiene la obligación de proponer un administrador único que se deberá votar en el Pleno. Si en un principio sonaba el nombre del director de Radio 3, Tomás Fernando Flores -dado que era el candidato acordado, a duras penas, con la formación morada para presidir la corporación-, la negativa de Podemos a que sea él el administrador sin un consejo que lo respalde, ha llevado al mismo Flores a renunciar.

Hay decisiones que no se están tomando, oportunidades que se están perdiendo y concursos sobre contenido a los que RTVE no estaría presentándose, como por ejemplo en el caso de la Supercopa"

Ambas formaciones estarían ahora negociando otro candidato o candidata para ocupar el puesto, por lo que "el desconcierto" sigue reinando en la empresa. "El presidente José Antonio Sánchez entendió que su contrato vencía y, por tanto, dejó de asumir los poderes ejecutivos, que no pueden ser competencia del consejo de administración", explican las mismas fuentes. "Así que ahora mismo, hay decisiones que no se están tomando, oportunidades que se están perdiendo y concursos sobre contenido a los que RTVE no estaría presentándose, como por ejemplo en el caso de la Supercopa", advierten.

Es decir, el bloqueo provocado por la falta de consenso político habría dejado fuera del mercado al ente público durante un mes. Un periodo que en términos económicos puede suponer, según explican fuentes del consejo saliente, en torno a 15 o 20 millones de euros, que es la cifra a la que aproximadamente llega la suma de contratos que se cierran por cada reunión mensual del consejo de administración. "Hay que tener en cuenta que es una empresa pública que maneja 1.000 millones de presupuesto y los contratos de la corporación que superan los 500.000 euros tienen que pasar por el consejo de administración, donde se lleva una media de 15 o 20 millones de euros al mes", aseguran conocedores de las reuniones.

Contratos millonarios y 10 Plenos

En este contexto, coinciden en que si bien había contratos millonarios que ya contaban con el visto bueno del consejo, otros aún se estaban negociando y la parálisis ejecutiva a la que se ve sometida RTVE los habría dejado en el aire o, incluso, podría haber supuesto grandes pérdidas. "En estos días tenía que haberse sustanciado el concurso para adjudicar los derechos y elegir a la televisión que emitirá los dos partidos de la Supercopa que se disputarán en agosto, pero no hay nadie que tome la decisión sobre la puja de RTVE en este concurso", apuntan.

Según el PP, los siete Plenos celebrados hasta la fecha entre el Congreso y el Senado para elegir a los miembros del consejo han costado a la Cortes "más de un millón de euros"

Además, podrían estar en riesgo algunas negociaciones con 'las majors', las principales compañías productoras de películas del mundo. "Los contratos con este tipo de compañías suelen ser por dos o tres años y la cuantía no es menor a 20 millones de euros. Puede haber contratos sin cerrar, que se estaban negociando y que ahí se han quedado porque nadie puede tomar decisión", señalan.

Por otro lado, añaden, las firmas de las nóminas son competencia o bien del presidente o bien del director corporativo por delegación del presidente. "¿Cómo se está haciendo ahora?", se preguntan. Y suman más dudas. "Si en este periodo ocurre algo que puede derivar en responsabilidad civil o penal del Consejo, ¿en qué miembros recae? Unos están cesados, pero la renovación de los otros ha decaído", cuestionan.

Aparte de los millones que estarían en juego debido a la falta de presidente, consejo de administración y, en su defecto, de administrador único, cabe recordar el coste de los siete Plenos celebrados hasta la fecha entre el Congreso y el Senado para elegir a los miembros del consejo. Según el portavoz del PP en la Comisión Mixta de RTVE, Ramón Moreno, el dilatado procedimiento para la renovación de la cúpula de la corporación mediante un decreto ley ha costado a la Cortes Generales "más de un millón de euros", gasto que calcula con las siete sesiones celebradas y las dos que quedarían para nombrar al administrador único.

Retribuciones de la cúpula

De acuerdo a fuentes cercanas al consejo saliente, las retribuciones de los miembros de este órgano no son ningún "aliciente" para formar parte de él debido a "las responsabilidades e incompatibilidades que conlleva". "Tienen una dieta de 600 euros netos mensuales, que es la cantidad que reciben por cada sesión. En total, se reúnen once veces al año", explican.

Un miembro del consejo no puede trabajar, cuentan, en ninguna empresa del sector ni en ninguna productora o empresa con la que RTVE tenga un contrato. "Por cualquier responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de la corporación, los consejeros responden con su patrimonio", señalan. Hasta 2012, los miembros de este órgano tenían un sueldo fijo y dedicación plena, por lo que acudían a las reuniones del consejo, a las de las comisiones y a las del comité de auditoría, pero el PP, coincidiendo con la época de los recortes, cambió el régimen y las dietas dependen de cada reunión del consejo a la que asisten.

El salario del próximo presidente de la Corporación que resulte del concurso público que ya está en marcha no tendría por qué variar de los 200.000 euros anuales que percibía José Antonio Sánchez

"Ahora los consejeros que acuden al Comité de Auditoría, que se reúnen una vez al mes, no cobran nada por ello. Como tienen una responsabilidad civil y penal les interesa ir a este comité, que es un órgano legal, pero desde 2012 lo hacen 'gratis'", aseguran fuentes conocedoras del Real Decreto que regula las dietas y retribuciones en el ente público.

En el caso del sueldo del presidente de la Corporación, que lo es también del Consejo de Administración, este percibe las retribuciones fijadas en el régimen retributivo "de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades". El año pasado, José Antonio Sánchez Domínguez, obtuvo una retribución de 199.379,39 euros al añode acuerdo al portal de transparencia de la entidad y al propio Sánchez, que no tuvo reparo en compararlo con lo que perciben sus homólogos de la BBC inglesa (560.000 euros), la RAI italiana (650.000) y la TF francesa (400.000). Así, según fuentes gubernamentales, el salario del próximo presidente de la Corporación que resulte del concurso público que ya está en marcha, pues el administrador único que gestionase RTVE sólo lo haría de forma temporal, no tendría por qué variar del percibido por el ex presidente.