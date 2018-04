El PSOE usará la sentencia del Constitucional para intentar tramitar 50 iniciativas vetadas

El PSOE ha decidido utilizar la sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón al Congreso en su derecho a levantar los vetos del Gobierno a las proposiciones de ley de los grupos, para intentar de nuevo que se tramiten medio centenar de iniciativas de contenido social bloqueadas esta legislatura.

Para ello, el grupo socialista prepara un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, en el que pide que se reconsidere el veto a sus proposiciones de ley, ha avanzado este miércoles la portavoz del grupo, Margarita Robles.

"Queremos que se vuelvan a reconsiderar las proposiciones de ley vetadas por el Gobierno con apoyo de Cs", ha dicho Robles en los pasillos del Congreso, convencida de que la sentencia de este martes del Tribunal Constitucional "puede suponer un punto y aparte y dinamizar la vida parlamentaria tan decaída".

Para los socialistas, el veto "sistemático" del PP y Cs en la Mesa del Congreso a las iniciativas de la oposición ha "paralizado la vida política y parlamentaria" española, lo que ha derivado en un "exceso de comisiones" para controlar al Gobierno, ha admitido Robles.

La portavoz del PSOE, que presentará mañana su petición de reconsideración, ha intentado a lo largo de la legislatura impedir los vetos a sus iniciativas de contenido social de diversas formas, entre ellas cambiar el artículo 134 de la Constitución, que permite al Gobierno vetar iniciativas parlamentarias siempre que "supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".

También propuso modificar el Reglamento del Congreso para limitar a dos las prórrogas de los plazos de enmiendas y llevó ante el Constitucional la decisión de no tramitar una proposición de ley que hubiera evitado que dos hermanas de Soria que vivían en la misma residencia se tuvieran que separar para no perder una de ellas su pensión no contributiva de 400 euros.