El PP blinda a Casado: "Los inocentes no deben dimitir"

El PP pone distancia entre los másteres de Pablo Casado y la defenestrada Carmen Montón. "Es el plagio lo que le ha tumbado", señalan desde Génova. "Los casos se parecen como un huevo a una castaña", apunta Teo García, el número dos del partido. Los populares han reaccionado este martes con un movimiento de protección a su líder. Sus principales diputados y dirigentes han salido a la palestra. Maroto, Montserrat, Coisidó... Uno tras otro han insistido en los mismos puntos.

"Los inocentes no deben dimitir y el señor Casado es la esperanza que tiene este país para recuperar el rumbo", señaló García Egea tras conocer la salida de Montón. "Este es el Gobierno más débil de la democracia, jamás habían dimitido dos ministros en España en cien días", añadía.

Hay evidente preocupación en el nuevo equipo dirigente del PP. Tarde o temprano, el asunto iba a recuperar protagonismo, en especial cuando llegase al Supremo. No se esperaban esta noticia respecto a Montón. "Parece diseñada para cargarse a una ministra incómoda, con muchos enemigos, y de paso, para ponernos en problemas", dice un dirigente del PP.

Huele todo muy mal

La situación se torna muy incómoda. Sánchez prescinde de una de sus más leales colaboradoras y cabe suponer que intentará que el PP haga lo propio con Casado. Un rival incómodo, que sube en las encuestas y enfila el camino hacia unas elecciones desde un partido en renovación. "Huele todo a chamusquina", insisten las mencionadas fuentes.

En Génova se da por hecho que el Supremo actuará con más templanza que la magistada del 51, que vio indicios de delito en el caso de Casado. Será llamado a declarar a título de imputado, según las previsiones, pero los estatutos del PP no fuerzan a la dimisión hasta que se haya abierto juicio oral. "No nos van a derrotar, no sin pelear, Casado no va a renunciar", asegura una alta fuente del partido.

Cifuentes y Montón están salpicadas por posible falsedad documental, lo que no es el caso del líder del PP. Su máster no era tal, sino un curso previo al doctorado, de nula consideración académica. No conocía Casado a los responsables del Instituto de Derecho Público, el organizador de estas titulaciones, por lo tanto nada cabe reprocharle sobre cohecho impropio, en contra de lo que apunta el auto de la juez que ha enviado al Supremo.