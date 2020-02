El Partido Popular (PP) y Ciudadanos concurrirán juntos a las elecciones del 5 de abril en el País Vasco. El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, encabezará la primera coalición electoral del centro derecha constitucionalista, según ha sabido Vozpópuli de fuentes conocedoras de la negociación.

El pacto entre populares y naranjas en el País Vasco está a falta de los últimos flecos. El secretario General del PP, Teodoro García Egea, y el secretario del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, José María Espejo, tienen previsto reunirse este miércoles para cerrar las líneas generales del acuerdo.

Además, los líderes de PP y Cs en la comunidad vasca, Alonso y Luis Gordillo, tendrán que rematar los detalles este jueves, fecha límite para la inscripción de coaliciones electorales. Ambos se encargarán de las listas y los candidatos.

Alonso, cabeza de lista

La configuración de las candidaturas se negociará en las próximos días. Alonso será el cabeza de lista de la coalición, que probablemente se llamará Vascos Suman. Y se espera que Gordillo tenga un puesto de salida, bien por Álava, o bien como cabeza de lista de otra provincia.

El coalición entre PP y Ciudadanos en el País Vasco se ha cerrado al margen de Galicia, la otra comunidad que tiene cita con las urnas el 5 de abril, y Cataluña. El partido naranja ha dicho que quería un pacto global para las tres elecciones previstas en 2020, pero el pacto en el País Vasco se ha adelantado.

La entente ya se intentó en las pasadas generales, pero fue inviable. Ahora, los dos partidos consideran que la unión del centro derecha constitucionalista será positiva para ambas partes.

Las dudas de Feijóo

Más dudas hay sobre el acuerdo en Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y la líder naranja en el Congreso, Inés Arrimadas, han conversado este miércoles sobre la posibilidad de presentarse juntos. Feijóo mantiene su rechazo a la coalición, pero está abierto a otras posibilidades.

La contraoferta que plantea el candidato popular sería la incorporación de independientes, en este caso de Ciudadanos, a sus listas. El planteamiento de Feijóo es preservar la marca del PP como única papeleta el 5 de abril.

"Sumar no siempre da igual al producto que previamente tienes previsto, sino que a veces sumar cosas que no son comunes, sino en parte dispares, no produce una suma neta sino que puede producir una operación que no es la que nos interesa", ha dicho Núñez Feijóó, que ha insistido en señalar que Ciudadanos tiene "las puertas abiertas" para buscar otras fórmulas.