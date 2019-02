Miguel Sebastián denuncia al BBVA por el espionaje de Villarejo

El exministro socialista Miguel Sebastián ha demandado al BBVA ante la Audiencia Nacional por el presunto espionaje masivo llevado a cabo por el excomisario José Manuel Villarejo bajo el mandato de Francisco González para frustar una OPA de Sacyr contra la entidad financiera.

En el escrito registrado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, recogido por Vozpópuli, se denuncia que Sebastián habría sido objeto de "seguimientos y vigilancias continuadas". "Incluso se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intentar torcer su voluntad", ha señalado la defensa del exministro.

El comisario jubilado, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de un clan policial mafioso, reconoció en mayo de 2005 a su compañero, el también comisario Enrique García Castaño, que el BBVA de Francisco González le estaba pagando todo el dinero que habían acordado, según consta en una grabación de 15 de mayo de 2005, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

"Habemos quedao (sic) en qué la pasta que quedaba pendiente me la iba a pagar poquito a poco", espetaba Villarejo a García Castaño, conocido como 'El Gordo', para después especificar: "Y me la está pagando. La verdad es que me lo está pagando poquito a poco. Todos los meses me da un recibito", aseguraba el comisario jubilado.

"Escándalo de corrupción corporativa"

Estos hechos han sido calificados por la defensa de Sebastián como "especialmente graves" que, de resultar finalmente probados, "podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española".

"Si fue posible intervenir, como indiciariamente acredita la documentación y los archivos de audio publicados, la línea telefónica oficial de nuestro representado, entonces Secretario de Estado con sede en el Complejo de la Moncloa ¿Qué garantía del derecho a la intimidad pueden esperar los hombres y mujeres el común y, en particular, aquellos que han depositado en la entidad bancaria datos personales sensibles?", cuestiona la defensa.

En el escrito, los letrados han reprobado que hasta ahora no se haya adoptado "una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar" de las personas "presuntamente implicadas" en el caso y que aún formarían parte de la entidad bancaria. Asimismo, han criticado que el BBVA no se haya puesto en contacto con Sebastián ni se haya "disculpado públicamente".