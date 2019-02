El colaborador de Podemos que la oposición mexicana quiere expulsar de su país

De Somosaguas a asesorar el partido del presidente de México, en tan solo cuatro años. Así se resume, a grandes rasgos, la historia de Abraham Mendieta, uno de los “chicos de Podemos”, crecido en la Universidad Complutense de Madrid, el campus donde trabajaron Íñigo Errejón y Pablo Iglesias antes de iniciar su carrera política, y que ahora ocupa los titulares de la prensa mexicana. Mendieta es asesor político del partido de Andrés Manuel López Obrador, pero antes colaboró con Podemos en la campaña electoral de 2015. Y para la oposición mexicana es un extranjero filochavista que debe salir del país.

La chispa que atizó la llama de la polémica fue la conferencia del ex preso político del régimen de Nicolás Maduro, Lorent Saleh, el jueves 7 de febrero en el Parlamento mexicano. Saleh, galardonado con el Premio Sájarov 2017, pidió a Obrador reconocer al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Pero el asesor español, que trabaja en el Senado en apoyo al equipo de Obrador, se enfrentó y le acusó de promover un “golpe de Estado” en Venezuela, según recoge la prensa de México.

La oposición mexicana se indignó. Y empezó a investigar su pasado, hasta dar con su colaboración activa en Podemos, una formación que en el país latinoamericano se asocia con el régimen de Maduro. Mendieta, de hecho, dice haber sido alumno de Juan Carlos Monedero en la Complutense, y miembro de la agrupación del partido morado en esa Universidad. Además asegura haber colaborado en la campaña electoral de 2016 como miembro del equipo nacional de discurso de Podemos. En Twitter el ex número dos de Podemos, Errejón, habla con él definiéndole un “compa”.

Activista en Morena

Experto en comunicación política, Mendieta llegó a México para una estancia académica en la UNAM. Pero en seguida se hizo activista de Morena, el movimiento impulsado por Obrador. “Colaboro con Morena para transformar el país que me acogió, en el que me duele la corrupción y la desigualdad y no me pienso ir”, escribió cuando la oposición empezó a pedir que se marchara del país.

¿Saben quién está también indignadísimo con la situación de Venezuela? Miguel Bosé, ese que se fue de España para no pagar a Hacienda los impuestos que debe. Al menos su música no está tan culera como la de Alejandro Sanz, quien ni paga impuestos ni tiene el menor talento. — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) 7 de febrero de 2019

El Partido Acción Nacional (PAN), que lidera la oposición a Obrador, le acusa de haber agredido al activista y de actuar como un “porro reventador”. Y exige revisar su situación administrativa: “Si se encuentra en México como turista no podría ser trabajador del Senado y, en caso de que se encuentre ilegal en el país, se le apliquen las medidas legales correspondientes”.

El caso Mendieta ha llegado incluso al Senado, donde el PAN ha pedido su expulsión por ser un extranjero que se “inmiscuye” en los asuntos mexicanos, algo prohibido en la Constitución de este país en su artículo 33. Felipe Calderón, ex presidente de México, también ha exigido su marcha: “Un español trabajando en el Senado (y la Constitución?)”, ha comentado.

El "golpe de Estado" de Guaidó

El debate se ha encendido de tal manera que los medios cuestionan si las críticas a Mendieta pueden ser tachadas de “xenófoba”. El español niega haber agredido a Saleh durante la conferencia del venezolano. Repite, según recoge el diario mexicano Eje Central, que “pedir que un presidente apoye un golpe de estado es una falta de respeto, lo que estas pidiendo es que se apoye un golpe de estado… no hay nada más miserable que apoyar un golpe de estado”. Este diario ha intentado, sin suerte, ponerse en contacto con Mendieta.

Aun así, la oposición mexicana insiste y ha exigido al presidente de México que “cumpla las leyes” y deporte al asesor. Este experto en comunicación y que en sus redes sociales cita al filósofo Antonio Gramsci, referente de muchos dirigentes de Podemos, se ha convertido hoy en uno de los españoles más famosos del momento en México. Y todo por su pasado en Podemos y su apoyo a Maduro en una situación de máxima tensión en el tablero geopolítico latinoamericano.