Varios países europeos han reconocido este lunes a Guaidó como presidente de Venezuela

Varios países europeos -entre ellos España- han confirmado este lunes su reconocimiento a Juan Guidó como presidente interino de Venezuela. Estos anuncios coinciden con el fin del ultimátum de ocho días que España, Reino Unido, Francia y Alemania habían dado a Maduro para que convocara elecciones presidenciales, amenazándole de lo contrario con reconocer a Guaidó, que el día 23 de enero se autoproclamó "presidente encargado" del país.

"Reino Unido junto con sus aliados europeos reconoce ahora a Juan Guaidó como presidente interino constitucional hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles", ha anunciado, por un lado, el ministro de Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, a través de su cuenta de Twitter.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis