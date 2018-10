Llega a España Saleh, el joven opositor venezolano torturado y 'desterrado' por Maduro

El opositor venezolano Lorent Saleh ha llegado en la mañana de este sábado a Madrid procedente de Caracas, donde había sido excarcelado por las autoridades de ese país.

Según informaron a Efe fuentes de la oposición venezolana en España, el exdirigente estudiantil, que fue premio Andrei Sájarov en 2017 y permanecía en prisión desde 2014, aterrizó en el aeropuerto de Barajas pasadas las 10.00 horas.

El Gobierno venezolano informó este viernes de la excarcelación de Lorent Saleh, quien estaba detenido desde septiembre de 2014 y era considerado un preso político.

'Reconciliación'

Asimismo anunció que sería enviado a España como parte de un plan de reconciliación que promueve el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

El canal estatal venezolano VTV publicó un comunicado en el que se indica que la Comisión de la Verdad creada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recomendó excarcelar al opositor de 30 años por riesgo de suicidio.

"Durante el tiempo de su detención (Saleh) fue sometido a diversas evaluaciones psicológicas, manifestando conductas violentas, destructivas y suicidas que ponían en peligro su integridad personal", dice el escrito.

En 2011, Saleh fue acusado por "divulgación de información falsa que causa zozobra", tras ser detenido con tirachinas y otros materiales utilizados en protestas, pero escapó fuera de Venezuela.

Fue detenido en Colombia y deportado a Venezuela en 2014 y a su llegada fue acusado de otros tres delitos.

Reconocimiento de los intentos de suicidio

A su llegada a España, Saleh ha reconocido que pensó en suicidarse en varias ocasiones porque era "el único mecanismo de defensa" de que disponía para hacer "frente a años de torturas" del régimen de Nicolás Maduro.

El opositor ha explicado que "como todo lo que pasa allí" fue avisado un día antes de que iba a salir pero sin mayores detalles: "Simplemente me llamaron, me sacaron de la celda y me dijeron que iba a iniciar un nuevo proceso en mi vida pero no sabían qué era; me montaron en un patrulla y me llevaron al aeropuerto".

Ahora bien, ha querido dejar claro que él no está desterrado. "Estoy en libertad, a mi nadie me va a desterrar de mi país porque pronto volveré", ha dicho el opositor que en breve iniciará los trámites para lograr el estatuto de refugiado.