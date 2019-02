Irene Lozano compara el referéndum de Cataluña con una violación

Irene Lozano ha comparado el referéndum catalán con una violación en una entrevista en la televisión británica Sky News.

La actual secretaria de Estado de España Global -y la que ha dado "forma literaria" al libro de Pedro Sánchez- ha explicado en el programa World View que los catalanes querían organizar un referéndum pero "no tenían permiso para hacerlo", y acto seguido decide utilizar "la metáfora del sexo que siempre utilizo para explicar este tema: no está prohibido, al igual que votar, pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso porque sino es una violación”.

El periodista le respondió: "¿Estás comparando organizar un referéndum con una violación?" En este momento, Lozano justifica que lo que quería decir es que "cualquier acto que hagas es diferente si lo haces con permiso o sin él. Lo que yo he dicho es que el sexo está bien pero deja de estarlo cuando se hace sin permiso".

NEW: A Spanish official has compared voting in the 2017 Catalan independence referendum to rape. @lozanoirene told @DominicWaghorn “Sex is not forbidden, like voting is not forbidden but you can’t do it forcefully. You have to have the permission to do it, otherwise it’s rape” pic.twitter.com/WzzK1BnnxB