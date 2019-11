Iglesias quiere colocar a Montero en un gobierno con Sánchez y al menos tres ministros 'morados'

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han llegado esta martes a un preacuerdo de gobierno “progresista” y de “legislatura”. Los líderes de Podemos y del PSOE han anunciado y firmado un documento con diez líneas programáticas, así que ahora todas las miradas están puestas en la formación del Ejecutivo. Irene Monteroentra con fuerza en las quinielas. Iglesias quiere que la número dos del partido se quede con el ministerio de Vivienda, pero con competencias sobre el precio de los alquileres. Unidas Podemos controlará además otros tres ministerios, según ha sabido Vozpópuli. Ninguno de ellos será estratégico, ni por supuesto de Estado.

El presidente del Gobierno ha entregado a Pablo Iglesias la foto del acuerdo de coalición, que legitima a Podemos --una fuerza a la izquierda del PSOE-- como partido de Estado. Y ya "sin vetos", tal y como exigió Iglesias en la reunión secreta que mantuvo el pasado lunes con Sánchez.

El Ejecutivo que liderarán Sánchez e Iglesias, PSOE y Podemos, será la primera coalición que gobierna España en 40 años de democracia. Las carteras concretas que ocupará Podemos todavía se estánnegociando. Y dependerán en buena medida de los perfiles que proponga la formación morada para ir ajustando las piezas en el organigrama del futuro Gobierno.

Derechos Sociales, Transición Ecológica...

Las opciones que hay sobre la mesa, no obstante, giran entorno al planteamiento que hizo Podemos en agosto. El partido de Iglesias puso cuatro propuestas encima de la mesa. Todas ellas incluían una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad que entonces iba a ser para Montero, pero que ahora se quedará Iglesias.

A partir de ahí, Podemos tiene entre sus opciones carteras como Vivienda, Transición Ecológica, Ciencia, Sanidad y Cultura. No parece que Trabajo entre esta vez en la ecuación. En Podemos sostienen que, además de Montero, entre los ‘ministrables’ aparecen los nombres de Yolanda Díaz (de IU) y Juantxo Uralde (exfundador de Equo): dos dirigentes que también estuvieron en las quinielas el pasado mes de julio. Pablo Echenique también tiene muchos números de lograr una cartera.

"Para la vicepresidencia será él o ella", aseguran desde Podemos. Aunque también sostiene que la decisión no es definitiva, y "dependerá de Pablo [Iglesias]". El partido morado mantuvo a lo largo del pasado martes varias reuniones de la Ejecutiva de Podemos, y todo apunta a que Montero sí tendrá una cartera. "Por primera vez vemos al PSOE que va en serio", explican fuentes de Podemos a Vozpópuli. El optimismo se ha instalado en el partido de Iglesias tras varios meses de tira y afloja con Sánchez. Aunque remarcan: "No vamos a entrar en el gobierno si no podemos controlar el precio de los alquileres".

Alberto Garzón, sin cartera

Este es el reparto que de momento ha trascendido, en el que también figuran nombres como Enrique Santiago, líder del PCE, que también se quedaría sin ministerio. Santiago es uno de los hombres fuertes del círculo de Iglesias, y, según las fuentes consultadas, tampoco formaría parte del nuevo Ejecutivo.

Alberto Garzón, coordinador nacional de IU, tampoco tendría un ministerio, según las fuentes consultadas. Sectores de Unidas Podemos presionan para que Garzón se quede sin una cartera, después de algunos desencuentros con el propio Iglesias durante la negociación con el PSOE en los últimos meses. Otro nombre que ha circulado en los pasillos del Congreso ha sido el del catalán Jaume Asens, aunque las fuentes consultadas descartan su nombramiento. Oficialmente, Iglesias ha afirmado que el reparto de los ministerios se conocerá después de la investidura.

Calviño controlará el gasto

El documento que Sánchez e Iglesias han firmado este martes en el Congreso deja claro, al menos en sus intenciones, que ninguna política social se saltará las reglas de gasto de Bruselas. Y Sánchez ya anunció en campaña la promoción de Nadia Calviño -defensora del equilibrio presupuestario- a una vicepresidencia económica.

"Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero", dice el acuerdo.

Iglesias también cede en Cataluña, donde el pacto recoge la posición del PSOE: convivencia y diálogo dentro de la Constitución. No se menciona el referéndum, ni hay alusiones a los líderes del proceso separatista recientemente condenados.