Iglesias advierte que "no habrá pensiones en el futuro, si no vienen migrantes a trabajar"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido de que "no habrá pensiones en el futuro, si no vienen migrantes a trabajar" y ha señalado que España tiene que ser un "referente en derechos humanos" y acoger las personas que "huyen de la guerra y la pobreza, no metiéndolas en la cárcel".

Sobre la Cumbre de la Unión Europea, donde se ha llegado a un acuerdo para reubicar de forma voluntaria a los migrantes y refugiados desde centros controlados por la UE, Iglesias ha subrayado que "no es el mejor acuerdo" que España "no prevé acoger ningún centro". "Vamos a seguir presionando para que España haga lo contrario de lo que está haciendo Italia y sea un ejemplo en el respeto a los Derechos Humanos", ha aseverado.

"Ayer hablé con Pedro Sánchez por la noche y me dijo: "No te imaginas las barbaridades que se dicen aquí en el Consejo Europeo sobre los migrantes", ha asegurado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, donde ha indicado que lo que tiene que hacer el Gobierno español es proponer la derogación del Acuerdo de Dublín y asegurar que en los consulados se puedan tramitar visados.

A su juicio, la propuesta de centros de retención de migrantes en terceros países es "inaceptable" y ha advertido de que un país democrático "nunca puede delegar en dictaduras y países sin estándares democráticos fórmulas como el modelo australiano de centros de desembarco fuera de la Unión".

Iglesias ha recordado que propuso a Sánchez visitar juntos un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para constatar que estas instalaciones son "centros penintenciarios y no de acogida". "Esta imagen iba a recorrer el mundo, el contraste con un presidente como Donald Trump que separa a las familias", ha insistido.

El líder de Podemos ha negado que las últimas medidas en materia migratoria del Ejecutivo socialista, como la cogida del 'Aquarius' o el anuncio de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, supongan un "efecto llamada" para la inmigración ilegal y ha subrayado que "los datos de la UE dicen que han llegado a las costas menos migrantes".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de la inmigración para España para el sostenimiento del sistema de pensiones, en un momento en el que la natalidad baja y aumentan los fallecimientos. "Hay una cosa que todas las personas tienen que saber: alguien va a tener que pagar las pensiones del futuro, necesitamos que vengan jóvenes a nuestro país a trabajar con nosotros, necesitamos a los migrantes para que trabajen con nosotros", ha aseverado.

El secretario general de Podemos ha alertado de que en España hay "muchos" migrantes que trabaja en condiciones "muy difíciles" y que lo que hay que evitar es lo que ocurre en Italia, que ha calificado de "apartheid".

"Son ciudadanos como los demás, necesitamos que trabajen con nosotros pero no hacinados ni sometidos, sino en condiciones dignas porque les necesitamos. "No habrá pensiones en el futuro si no vienen migrantes a trabajar con nosotros", ha concluido.